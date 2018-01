Neuf artistes plasticiens marocains exposent leurs œuvres à Tanger

Neuf artistes plasticiens marocains ont investi les cimaises de la Galerie Ibn Khaldoun de Tanger pour exposer leurs créations artistiques empreintes d'originalité et mêlant différentes formes et couleurs. Visible jusqu'au 31 janvier, cette exposition donne à voir une cinquantaine d'œuvres et de tableaux signés par ces artistes membres du Syndicat libre des artistes plasticiens marocains, section de Tanger, et représentant différentes écoles d'art: Hassan Lahata, Mohamed Benmessaoud, Noureddine Saidi, Abdelaziz Boufrakech, Ahmed Messari, Mouh El Hachimi, Aziz Mesnaoui, Seddik Mekaoui et Mohamed Mouala.

Dans une déclaration à la MAP, l'artiste-peintre et secrétaire de la section locale du syndicat, Hassan Lahata, a expliqué que cette exposition repose sur l'emploi de trois supports, à savoir la sculpture, la bande dessinée et la peinture qu'elle soit à l'huile, acrylique, au pastel ou à l'aquarelle tout en utilisant des techniques variées. Elle propose au public de découvrir une série d'oeuvres traitant de thèmes divers et alliant l'art abstrait, le portrait, la bande dessinée, la nature morte, la calligraphie et la photographie, outre des tableaux sur la ville de Tanger, a-t-il ajouté. De son côté, l'artiste-peintre et rapporteur du syndicat, Mohamed Benmessaoud, a souligné que cette exposition, qui réunit 9 artistes plasticiens, est la première activité de la section locale du syndicat depuis sa création durant l'été 2017, précisant qu'il s'agit d'une exposition libre qui ne se limite pas à une thématique particulière.

D'après le directeur régional de la communication à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Brahim Chaabi, la région du Nord regorge d'artistes distingués comme en témoigne le vernissage de cette exposition, qui a attiré une pléiade de personnalités du monde de l'art et des lettres, précisant que l'objectif de cette manifestation est de contribuer au rayonnement de la région et à la promotion des activités culturelles, particulièrement les arts plastiques.