Naples renverse la Juventus malgré un but de Kolo Muani 

Naples est au septième ciel: le leader du Championnat d'Italie a enchaîné samedi une septième victoire (2-1) face à la Juventus Turin, qui avait pourtant pris l'avantage grâce à sa recrue Randal Kolo Muani, lors de la 22e journée.



Il n'a fallu que six ballons à Kolo Muani pour ouvrir son compteur en Serie A: trois jours après l'officialisation de son prêt par le PSG après un long contretemps administratif, l'international français a fait mouche sur sa première occasion de but.



Profitant de deux mauvais renvois de la défense napolitaine, "RKM", dont le précédent match remontait au 6 décembre, a trompé Alex Meret d'une reprise de volée en pivot (43).



Le héros malheureux de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine, préféré par Thiago Motta à Dusan Vlahovic, a concrétisé la domination de sa nouvelle équipe qui aurait pu prendre l'avantage dès la 5e minute sans un arrêt réflexe de Meret devant Kenan Yildiz.



Les vestiaires du stade Diego-Armando-Maradona ont dû en entendre des belles à la pause et Antonio Conte, opposé au club où il a collectionné les titres comme joueur (1991-2004) puis comme entraîneur (2011-2014), a trouvé les mots pour relancer son équipe.



Le Napoli est revenu transfiguré et n'a plus laissé respirer la Juve. Le leader a égalisé à la 57e minute sur une tête de Zambo Anguissa, son quatrième but en un peu plus d'un mois.



Plus agressif, acculant la Juve dans sa moitié de terrain, Naples a pris l'avantage sur un penalty transformé par Romelu Lukaku, après une grossière faute piémontaise dans la surface sur Scott McTominay (69).



L'entrée de Vlahovic, qui a remplacé Kolo Muani à la 82e minute, n'a eu aucun impact pour une Juve, dominée techniquement et dépassée par l'impact physique du Napoli.

Grâce à cette 17e victoire, Naples a consolidé sa première place avec 53 points, soit autant de points que durant sa catastrophique saison dernière.



Le Napoli devance de six points l'Inter Milan qui a disputé deux matches de moins, avant d'affronter Lecce dimanche. "Le message qu'on a envoyé, c'est juste qu'on vient de décrocher deux victoires contre l'Atalanta et la Juve qui nous donnent de la confiance", a temporisé Conte qui refuse toujours de parler du "scudetto", deux ans après le troisième titre du Napoli.



La Juve, elle, a concédé sa première défaite de la saison en championnat et accuse désormais seize points de retard sur la tête (5e, 37 pts). "On a fait une bonne première période, mais on a affronté une équipe qui n'est pas leader par hasard.

On a marqué le coup physiquement après la pause. Avec la Ligue des champions, on enchaîne les matches contrairement à notre adversaire", a constaté Motta.



Plus tôt dans la journée, l'Atalanta a renoué avec la victoire après un mois sans succès en venant à bout du promu Côme (2-1) grâce à un doublé du meilleur buteur du championnat Mateo Retegui. Le club de Bergame reste 3e, mais est revenu provisoirement à un point de l'Inter.