Naissance d’une nouvelle association. «Forum des compétences de Taounate»

Plusieurs initiatives de développement sont en cours dans notre pays ayant pour objectifs de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité, de promouvoir le développement local dans tous les domaines et de renforcer la justice territoriale dans sa dimension globale. Tout en s’inscrivant dans ces initiatives, un groupe de cadres et de compétences issus de la province de Taounate, vivant au Maroc, dans des pays européens et au Canada, ont tenu récemment au Théâtre Mohammed V de Rabat l’assemblée constitutive d’une Association nationale de développement dénommée «Forum des compétences de la province de Taounate».



Après un débat qui a suivi la présentation des objectifs escomptés de ce nouveau cadre associatif par le comité préparatoire, l’assemblée a adopté les statuts du Forum à l’unanimité.

L’assemblée constitutive a également élu à l’unanimité le journaliste Driss El Ouali président de cette association.



Le comité préparatoire a proposé une liste des membres du bureau exécutif qui ont également été élus à l’unanimité. Cette liste comprend d’anciens ministres, des hauts responsables gouvernementaux, des professeurs universitaires, des médecins, des ingénieurs, des avocats, des journalistes, des cadres…



Ensuite, les candidatures au conseil d’administration ont été ouvertes, 70 personnes se sont inscrites conformément aux statuts du Forum.



La discussion au sujet de la répartition des commissions, de leur composition et de leur méthode de travail a été reportée à une date ultérieure.

Après les travaux de l’assemblée constitutive, une activité artistique a été organisée avec la participation de la troupe «GhaïtaJabalia» présidée par Aziz Zouhri et de la troupe «BenAllallate» présidée par El Omari.



A souligner enfin que le «Forum des compétences de la province de Taounate» est un réseau qui comprend plus de 1.000 membres, parmi lesquels une vingtaine de parlementaires de divers horizons politiques, qui œuvrent pour un véritable plaidoyer autour de tous les domaines de développement de la province de Taounate.