Nador West Med appuie sur le champignon

La région de l’Oriental connaît le déroulement des travaux de construction de la future plateforme portuaire Nador West Med, dans le site stratégique de la baie de Betoya, situé sur la façade Ouest du Cap des Trois Fourches à moins de 250 miles du Détroit de Gibraltar et ce en face des principales routes maritimes Est-Ouest des trafics conteneurs et produits pétroliers.

Le projet porte sur un nouveau port en eau profonde doté de capacités importantes pour le transbordement des conteneurs, le développement d’un pôle énergétique et le traitement des produits vrac, ainsi que sur une plate-forme industrielle intégrée destinée à abriter les métiers mondiaux du Maroc, qui sera développée sur une zone franche adossée au port.

Doté du même modèle industrialo-portuaire déjà mis en œuvre avec succès au niveau de la plateforme Tanger Med, Nador West Med vise à accélérer et renforcer le développement économique et social de la région de l’Oriental, tout en renforçant le rôle maritime et portuaire du Maroc et son approvisionnement en produits énergétiques.