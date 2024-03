Nabyla Maan offre un spectacle haut en couleur à Agadir

La chanteuse marocaine Nabyla Maan a gratifié, récemment le public d’Agadir, de ses plus belles chansons lors d’un concert haut en couleur organisé dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan".

Durant ce spectacle, l’assistance a savouré avec joie les célèbres titres de cette artiste au répertoire riche axé sur l'art du malhoun, de la musique arabo-andalouse, du tarab de Grenade et du jazz.



Tout au long de cette soirée, l’artiste considérée comme l’une des figures marquantes du paysage musical national, a enchanté l’audience, le temps d’une soirée ramadanesque, en l’emportant dans un voyage musical sublime au cœur du patrimoine marocain authentique et intemporel.



Dans une déclaration à la MAP, Nabyla Maan a exprimé son immense bonheur de se produire à Agadir et partagé de beaux moments avec le public, notant que ce concert est la dernière étape d'une tournée artistique dans nombre de villes marocaines organisée dans le cadre de la 18ème édition des "Nuits du Ramadan".



Lancée en 2007, la manifestation les "Nuits du Ramadan", initiée par l'Institut français du Maroc, met en avant la musique marocaine et française, à travers la création d’un espace propice aux échanges culturels et artistiques, la diffusion et le renforcement des valeurs universelles de tolérance, de dialogue et de coexistence qui caractérisent la musique du monde.



La manifestation "Les Nuits du Ramadan", qui a débuté le 19 mars et se poursuivra jusqu'au 3 avril prochain, est placée sous le signe "Jouons ensemble sur une seule corde", au cours de laquelle l'artiste Nabyla Maan a effectué une tournée artistique dans plusieurs villes marocaines qui abritent des antennes du réseau de l’Institut français au Maroc.