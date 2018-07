Nabila Maân emporte le public d’Ifrane dans un voyage musical sublime

L’artiste Nabila Maâne a fait étalage de tout son talent de chanteuse de musique andalouse lors d’un concert donné, lundi soir, dans le cadre de la 3ème édition du Festival international d’Ifrane. L’artiste à la voix pleine et limpide a enchanté le public du festival en l’emportant dans un voyage musical sublime au cœur du patrimoine poétique andalou. Nabila Maan qui a revisité, le temps d’une soirée, de nombreux tubes de la musique arabo-andalouse, a ébloui les festivaliers par des mélodies envoûtantes, des partitions originales et des sonorités époustouflantes.

La première partie de la soirée a été marquée par un concert symphonique de la musique amazighe, exécuté magistralement par 240 musiciens issus de 23 associations dédiées au folklore locale. Dirigée par deux maestros de la chanson berbère, à savoir Azelmad Lahboub et Aziz Madeline, le groupe musical a gratifié le public avec des chants et des danses amazighs.

Initiée par l’Association Forum Ifrane, culture et développement (AFICED), cette manifestation culturelle tend à promouvoir et valoriser les potentialités économiques, naturelles et touristiques de la province d’Ifrane et à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du monde.

Ce festival, devenu un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les férus de la musique occidentale, orientale et marocaine, connaît la participation d’un parterre d’artistes marocains et étrangers, dont le Franco-Mauricien Willy William et les chanteurs marocains Douzi, Zakaria Ghafouli, Cheb Younes El Ghezouli et Mimoune Ourahou, outre le célèbre chanteur libanais Ragheb Alama et des troupes folkloriques locales. Les prestations artistiques se déroulent sur les scènes ‘’Arz Biladi’’ et ‘’Taj’’ afin de satisfaire tous les goûts et de permettre au large public dont de nombreux estivants d’apprécier les prestations de leurs artistes préférés.

Le programme prévoit aussi des lectures poétiques, ainsi que des expositions picturales, de produits de terroir, d’artisanat et de plantes aromatiques et médicinales, outre des compétitions sportives notamment en pétanque, basketball et athlétisme.