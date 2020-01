NBK Capital Partners finalise l'acquisition de Polymedic

NBK Capital Partners, leader d'investissement alternatif dans la région MENA, a annoncé, lundi, avoir finalisé l'acquisition du laboratoire pharmaceutique Polymedic, basé à Casablanca.

NBK Capital Partners, aux côtés de Foursan Capital Partners II, un fonds institutionnel de capital-investissement basé à Amman (Jordanie), détient désormais une participation majoritaire dans Polymedic, indique un communiqué de NBK Capital Partners.

A travers cette opération, AfricInvest ne détient plus aucune participation dans le capital de l'entreprise alors que le président directeur général de Polymedic, Mohamed Houbachi, conserve une part importante dans le tour de table, rapporte la MAP.

Mohamed Houbachi, restera PDG de Polymedic et travaillera en partenariat avec NBK Capital Partners et Foursan Group sur la prochaine phase de croissance de la société, ajoute la même source.

Cité par le communiqué, le directeur général de NBK Capital partners, Yaser Moustafa, a affirmé que cette acquisition est très importante pour NBK Capital Partners qui à travers cette opération renforce sa présence dans un secteur en plein essor.

"Ce partenariat avec des experts de l'industrie, tels que M. Houbachi, qui disposent d'immenses connaissances et expériences dans le secteur pharmaceutique est une grande opportunité pour nous. Nous aspirons à contribuer encore plus à la croissance de ce secteur à travers des actions de coopération similaires pour accroître notre présence au Maroc et en Afrique du Nord", a-t-il dit.

Pour sa part, M. Houbachi s'est dit ravi de collaborer avec NBK Capital Partners et "hâte de poursuivre la croissance et l'expansion de l'entreprise au Maroc et en Afrique de l'Ouest. "Je suis convaincu que faire partie d'une plateforme régionale permettra à l'entreprise de continuer à se développer", a-t-il estimé.

De son côté, Brahim El Jaï, directeur exécutif d’AfricInvest, s'est dit ravi de soutenir la croissance de Polymedic, ajoutant que l'entreprise est vouée à un bel avenir avec son nouveau partenariat avec NBK Capital Partners.

Spécialisée dans la fabrication de produits génériques, Polymedic dispose d'un portefeuille diversifié de plus de 200 médicaments enregistrés dans douze classes thérapeutiques différentes.