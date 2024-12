Multiples tests pour les sélections féminines de foot

La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans de football a battu son homologue ivoirienne sur le score de 4 buts à 3, samedi en match amical disputé dans la ville ivoirienne de Bingerville.



Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Asala Gharrou (50è), Ghita Haouzi (57è), Dina Haizoun (61è) et Hajar Belkhir (90è).



Cette rencontre, qui s'est déroulée dans le centre technique national de Bingerville, s'insère dans les préparatifs de la sélection marocaine féminine U20 pour les prochaines échéances.

Les deux sélections se rencontreront une nouvelle fois, mardi prochain sur la pelouse du même terrain.



De son côté, la sélection marocaine féminine (B) et son homologue kényane (A) se sont neutralisées, deux buts partout, vendredi soir en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de football à Salé.



Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Ines Kbida (20è) et Doha Madani (40è).

Pour sa part, la sélection marocaine féminine de futsal s'est imposée face à son homologue irakienne sur le score de 5 buts à 1, vendredi en match amical disputé à la salle couverte du Complexe Mohammed VI de football à Salé.



Les buts de l'équipe nationale ont été marqués par Yassmine Damraoui et Nadia Laftah, qui ont signé toutes les deux un doublé en plus de Malak Zayed El Kilani.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine pour les prochaines échéances.