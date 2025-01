"Mufasa" se hisse de nouveau au sommet du box-office

Le film "Mufasa: Le Roi lion" va reprendre la tête du box-office nord-américain à l'issue du long week-end férié qui courait jusqu'à lundi inclus, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Le long métrage animé hyperréaliste devra engranger 15,5 millions de dollars sur la période allant de vendredi à lundi, portant le total de ses recettes aux Etats-Unis et au Canada à près de 210 millions de dollars en cinq semaines d'exploitation.



Lundi est jour férié aux Etats-Unis, en hommage à la naissance de Martin Luther King Jr., ce qui a amené Exhibitor Relations à intégrer les chiffres de cette journée à son total du week-end. Le week-end précédent, "Mufasa" avait cédé le trône au film d'action "Criminal Squad: Pantera". Il coiffera cette fois d'un souffle, selon Exhibitor Relations, la comédie aux dialogues salés et aux situations politiquement incorrectes "One of Them Days", avec la chanteuse américaine SZA à l'affiche, sortie vendredi.



Petit poucet avec ses 14 millions de dollars de budget face aux 200 millions de "Mufasa", ce film a fait mieux que la superproduction du studio Disney de vendredi à dimanche, mais devait flancher lundi pour finir à 14 millions de dollars de recettes, selon le cabinet spécialisé.



La troisième marche du podium est occupée par une autre sortie, le film d'horreur "Wolf Man" du réalisateur australien Leigh Whannell ("Saw", "Aquaman"), dont les ventes de billets vont atteindre 12 millions de dollars sur ses quatre premiers jours en salle (12,5 avec les avant-premières).



Il est suivi par "Sonic 3", estimé à 10,3 millions de dollars sur le week-end et 218 millions sur ses cinq semaines d'exploitation, puis par "Vaiana 2" et ses 8,4 millions (445 millions en huit semaines).