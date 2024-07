Moussem d'Assilah. Exposition collective des œuvres des ateliers artistiques

Le vernissage d'une exposition collective des œuvres des ateliers artistiques, organisés dans le cadre de la session d'été du Moussem culturel international d'Assilah, a eu lieu, jeudi soir, en présence d'une constellation d'artistes, de critiques d'art et d'amateurs de l'art et de la créativité.



Cette exposition, dont le vernissage s'est déroulé en présence du secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, et de plusieurs personnalités du monde de l'art, donne à voir des dizaines d'œuvres d'art réalisées avec passion par des artistes de différents horizons participant aux ateliers de peinture, de gravure et de lithographie, tenus dans le cadre de cette session consacrée aux arts plastiques, en plus des créations des enfants bénéficiaires de l'atelier des "Enfants du Moussem".



Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, a affirmé que cette exposition, abritée par le Palais de la culture, vient clôturer les ateliers artistiques organisés dans le cadre de cette session estivale, notamment les ateliers de gravure, de lithographie et de peinture, auxquels ont participé vingt artistes.



"Cette exposition présente environ trente œuvres d'art créées par des artistes talentueux, invitant les visiteurs à une véritable immersion dans un univers empreint de magie et de création artistique", a-t-il expliqué, soulignant que le public aura également l'occasion de découvrir les œuvres réalisées par les enfants du Moussem.



M. Louzari a précisé que cette manifestation est organisée chaque année pour célébrer la créativité des artistes participants et mettre en lumière leurs créations, relevant que ces œuvres d'art feront partie de la collection spéciale du Moussem.



Pour sa part, le directeur de l'atelier de lithographie, Moulay Youssef El Kahfai, a indiqué que cette manifestation est le couronnement des différents ateliers artistiques organisés lors de cette session estivale du Moussem, dont celui de lithographique, qui a connu la participation de plusieurs artistes passionnés, invitant les visiteurs à venir découvrir les créations originales de ces artistes aux talents singuliers.



De son côté, l'artiste-peintre Kawtar Echrigui, directrice de l'atelier des "Enfants du Moussem", a rappelé que cet événement vise à célébrer les réalisations des enfants bénéficiaires de l'atelier, notant que ces artistes en herbe sont heureux de voir leurs œuvres exposées aux côtés de celles de grands artistes.



Mme Echrigui a noté que cet atelier a bénéficié à environ 200 enfants, issus d'Assilah et d'ailleurs, en leur offrant l'occasion d'apprendre les techniques de peinture et de développer leur imagination et leur créativité, ajoutant que les créations de ces artistes en herbe sont fêtées aussi bien par leurs parents, que par les passionnés de l'art et de la beauté.



Quant à l'artiste belge, invité de l'atelier de gravure, Michel Barzin, il a exprimé sa joie de participer pour la deuxième fois au Moussem d'Assilah, où il a trouvé non seulement un lieu de travail enrichissant, mais aussi un espace d'échange culturel et intellectuel entre des artistes de différents horizons et styles artistiques.



"C'est un plaisir de me retrouver encore une fois au Maroc, un pays que j'adore", a-t-il enchaîné, se félicitant de cette expérience enrichissante qui lui a permis de rencontrer des artistes de renom.



La session d'été de cette édition du Moussem, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) et la commune d’Assilah, prendra fin ce samedi.



Elle a été marquée par plusieurs ateliers artistiques, la réalisation de fresques murales, et des colloques sur "l'art contemporain et le discours de crise" et "le marché de l'art et la valeur de la création", ainsi que trois conférences thématiques sur "L'histoire et l'évolution de la gravure", "Introduction à l'histoire des gravures au Maroc" et "L'histoire de l'impression et de l'édition au Maroc".