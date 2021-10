“Morocco Now” s’invite à Time Square à New York

"Morocco Now", la nouvelle marque économique du Maroc lancée récemment à Dubaï, embellit les murs des bâtiments géants de la mythique place new-yorkaise “Time Square”, mettant en avant les couleurs d'un Royaume ancestral qui s'impose aujourd'hui comme hub d'investissement et d'export. La bande d’annonce de cette nouvelle marque nationale se défile à longueur de journée sur les grands panneaux d'affichage digitaux dans le cœur vibrant de la mégapole américaine.



Lancée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) en marge de l'Expo Dubaï 2020, “Morocco Now” a pour objectif de faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin d’accélérer les investissements étrangers. Le Royaume ambitionne, à travers cette nouvelle identité, à inviter les investisseurs à profiter d'une nouvelle plateforme d'investissement, caractérisée par la concurrence, a indiqué le directeur général de l'AMDIE, Youssef El Bari.



Au cours des 20 dernières années, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’infrastructures de commerce et de transport de premier ordre et s’est définitivement inscrit sur la voie du décollage industriel, a-t-il rappelé.



"Morocco Now" se veut aussi une plateforme industrielle pour saisir les opportunités d’un monde en mutation où de nouvelles exigences pour les acteurs économiques telle que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensables l’adoption de productions décarbonées.