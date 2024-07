Mohammedia: Campagne de sensibilisation aux risques d’incendie auprès des commerçants et des industriels

La Préfecture de Mohammedia a lancé, jeudi, une campagne de sensibilisation aux risques d'incendie, ciblant, en particulier, les zones d’activités industrielles et commerciales ainsi que les grandes agglomérations résidentielles.



Cette opération, supervisée par une commission mixte, s'inscrit dans un programme d'action intégré impliquant l’ensemble des services concernés, notamment la Préfecture de Mohammedia, la Protection civile, les autorités locales, les Services extérieurs, ainsi que des acteurs de la société civile.



"L'objectif principal de cette campagne est de faire le nécessaire pour éviter les incendies et, le cas échéant, limiter leur gravité pour éviter les pertes humaines et matérielles", a souligné Yahya Grari, chef du service de gestion des risques à la préfecture de Mohammedia, dans une déclaration à la MAP.



Ce jeudi, la campagne de sensibilisation a été entamée au niveau de la zone industrielle de Mohammedia, avec pour objectif de sensibiliser les responsables et les employés à la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réduire la probabilité d'occurrence des incendies et de minimiser leurs impacts potentiels.



L’accent a été mis sur la prévention pour réduire les causes d'incendie, la rapidité d'intervention au sein de l'unité industrielle ou commerciale pour maîtriser l'incendie dès les premiers instants, et l'organisation de l'évacuation des employés vers des zones sûres, avec la mise en place d'un plan d'évacuation et des exercices réguliers.



La Commission mixte a effectué une tournée auprès des entreprises relevant de la zone industrielle, procédant à l’inspection des équipements de lutte contre l'incendie et à la sensibilisation des industriels à la nécessité de créer un environnement propice à la prévention des incendies. Il a été procédé également à la distribution de brochures détaillant les pratiques préventives pour réduire les risques d'incendie, ainsi que les procédures à suivre en cas de déclenchement d'un feu.



"Cette opération est cruciale et régulière, compte tenu de la spécificité de Mohammedia", a relevé le chef du service de gestion des risques à la préfecture de Mohammedia.



La ville abrite en effet un port spécialisé dans l'importation de gaz, d'hydrocarbures et de produits pétrochimiques, ainsi que de nombreuses installations de stockage et de transport de ces matières dangereuses et inflammables, a-t-il expliqué, notant que plusieurs zones industrielles sont également présentes sur le territoire de la préfecture.



"Notre participation à cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans notre engagement citoyen envers les industriels locaux", a déclaré Abdelkader Maali, directeur de l'Association de la zone industrielle Sud-ouest de Mohammedia (AZIM), impliquée dans cette campagne de sensibilisation au niveau de ladite zone.



"Nous mettons l'accent sur la gestion des risques d'incendie, conscients qu'un accident industriel a des répercussions directes sur les ouvriers, les usines et l'économie", a-t-il noté.



"Cette campagne menée par les autorités est cruciale pour nous, industriels," a affirmé, pour sa part, Diyae Sahraoui, directrice Qualité, sécurité et environnement d'une entreprise de la zone industrielle de Mohammedia.



"Bien que nous menions nos propres actions en interne, l’échange avec les autorités reste essentiel. L'expertise externe, notamment celle de la Protection civile, est précieuse pour améliorer la sécurité de notre personnel et de nos installations".



A noter que cette campagne de sensibilisation, s’étalant sur plusieurs jours, concerne l’ensemble des communes de la préfecture de Mohammedia et cible plusieurs domaines d’activité, à savoir les industries, les marchés, les commerces en plus du secteur informel. De même, les grands ensembles résidentiels feront partie de cette campagne de sensibilisation pour la lutte contre les risques d’incendie.