Mohamed Ramadan reprend ses activités

L’acteur et rappeur égyptien Mohamed Ramadan, suspendu après la publication en novembre de photos le montrant en compagnie de célébrités israéliennes, a repris ses activités, a-t-il annoncé lundi. L’acteur a publié une photo de lui sur sa page Facebook le montrant sur le tournage d’une série “Musa” (“Moïse”) qui doit être diffusée lors du prochain mois de ramadan. Un tribunal égyptien a décidé samedi de classer sans suite une plainte contre l’acteur visant à l’interdire d’activité. En décembre, le syndicat des acteurs avait décidé de classer le dossier, satisfait par la période de suspension. Par la suite, le syndicat des journalistes égyptiens a aussi décidé d’annuler sa décision de boycotter toute information liée à M. Ramadan en raison des photos controversées. Ces photos avaient suscité une vive polémique en Egypte, certains l’accusant de trahir la cause palestinienne et d’encourager la normalisation des relations avec l’Etat hébreu. Deux clichés non datés, publiés sur les réseaux sociaux en arabe du gouvernement israélien, montrent M. Ramadan à Dubaï aux côtés du chanteur Omer Adam et du footballeur Dia Saba, tous deux de nationalité israélienne. L’Egyptien de 32 ans doit sa renommée dans le monde arabe à la musique —notamment en collaboration avec le Marocain Saad Lamjarred et le Congolais Gims— ainsi qu’à ses rôles en tête d’affiche de gros succès à la télévision.