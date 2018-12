Mohamed El Hor, grand vainqueur du Festival du théâtre arabe

Le 10ème Festival du théâtre arabe (FTA) qui s'est déroulé cette année à Tunis a récompensé "Solo" de la troupe Akoun du prix de la meilleure œuvre théâtrale arabe. Ecrite par Mohamed El Hor et Hajar El Hamidi, "Solo" avait également remporté le Grand prix de la 19ème édition du Festival national du théâtre. Pour les protagonistes de la pièce "Solo", cette nouvelle consécration vient confirmer leurs précédentes distinctions. Ils ont en effet été primés dans plusieurs festivals au Maroc mais aussi dans d'autres grandes manifestations théâtrales de renom à l'instar les Journées théâtrales de Carthage où la pièce a remporté ex aequo les prix de la meilleure interprétation masculine et féminine.