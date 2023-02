Mohamed El-Ghaoui tire sa révérence

Œuvres d’ art restituées



Les Etats-Unis viennent de restituer à l'Italie 14 œuvres d'art pillées d'une valeur de 2,5 millions de dollars, rapportent des médias vendredi.



La restitution de ces objets, dont certains datent de l’Antiquité romaine et grecque, a été décidée par un procureur de l’arrondissement de Manhattan à New York, précise la même source, ajoutant que ces œuvres ont fait l'objet d'un trafic international jusqu'aux Etats-Unis.



La justice de l'Etat de New York mène depuis plus de deux ans une vaste campagne de restitution d'antiquités pillées dans une vingtaine de pays, qui ont atterri dans des musées et galeries de la mégapole, dont le prestigieux Metropolitan Museum of Art.



Plus de 700 pièces d'une valeur dépassant 100 millions de dollars ont été rendues depuis un an à 17 pays, dont le Cambodge, l'Inde, le Pakistan, l'Egypte, l'Irak, la Grèce ou l'Italie.



Les 14 œuvres, certaines vieilles de 2.600 ans, ont été restituées jeudi, lors d'une cérémonie avec le consul général d'Italie Fabrizio Di Michele et les carabiniers italiens. Elles font partie d'un lot de 214 pièces (d'une valeur totale de 35 millions de dollars) rendu à Rome ces sept derniers mois, se sont félicités dans un communiqué les services du procureur Bragg.



Le parquet de l'arrondissement de Manhattan dispose depuis 2017 d'une unité de lutte contre le trafic international d'antiquités.