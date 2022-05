Mohamed Benaissa: Les peuples développés du monde contemporain ont gagné les paris du progrès en misant sur le changement des mentalités

La duplication de ce qui a été réussi en Occident dans les sociétés musulmanes n’est pas garantie, a affirmé, dimanche à Abu Dhabi, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, mettant en avant la dimension civilisationnelle de la sainte religion islamique. Intervenant lors de la session ministérielle, organisée dans le cadre de la 2ème Conférence internationale du Conseil mondial des communautés musulmanes, M. Benaissa a fait observer que la transition des musulmans de la situation de fragmentation, de division et parfois de conflit vers l'intégration, la synergie et la cohésion passe en premier lieu par un regard sur la religion islamique dans sa dimension civilisationnelle et anthropologique général. Les cultures et civilisations islamiques, au-delà des cultes et des croyances, sont à l'origine des droits de l'Homme individuels et collectifs, qui constituent le cadre réaliste partagé par tous les musulmans, quels que soient le mode de leur religiosité, les moyens de valoriser leur identité ou encore leur attachement à l’héritage culturel, a-t-il relevé lors de cette session ministérielle, dont les travaux ont été lancés dimanche dans la capitale émiratie. Aux yeux du SG de la Fondation du Forum d'Assilah, il est quasi impossible d'établir un projet fédérateur avec la prévalence de l'ignorance, de l'analphabétisme et du manque d'exigences minimales pour une vie décente. La seule voie pour y parvenir reste, selon lui, la diffusion à grande échelle du savoir et de l'éducation parmi les franges populaires des sociétés musulmanes pour leur permettre de se construire un avenir radieux. Les peuples développés du monde contemporain ont gagné les paris du progrès en misant sur le changement des mentalités, la remise en cause du système dominant des valeurs sociétales et la promotion de la culture démocratique et ses valeurs de justice, d'égalité, de tolérance et de coexistence, a-t-il enchaîné. Les moyens de renforcer l'unité islamique et de contribuer à la réalisation des progrès scientifiques, à l'éradication de la pauvreté et à la lutte contre l'extrémisme et le fanatisme sont au centre des débats de la 2ème Conférence internationale du Conseil mondial des communautés musulmanes. Cette conférence, organisée sous le thème "Unité islamique, concept, opportunités et défis", aborde également les moyens permettant de parvenir au développement dans les pays islamiques, notamment dans les domaines des sciences religieuses, humaines et naturelles, des arts, de la littérature, de l'éducation et de la recherche scientifique. Marquée par la participation de 150 pays, dont le Maroc, cette rencontre qui vise à présenter un discours intellectuel et légitime qui comble le vide existant chez les musulmans dans divers pays du monde, aborde le défi de l'appartenance et propose une réponse aux défis auxquels l'humanité est confrontée : changement climatique, épidémies, pauvreté, chômage… Cette session rassemble un parterre de ministres des Affaires religieuses de plusieurs pays islamiques, des experts, des intellectuels, des universitaires et d’éminentes personnalités des pays islamiques.