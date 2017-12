Mohamed Ahed Bensouda tourne son nouveau film à Fès

Le long-métrage ‘’l’hymne des amoureux’’ du réalisateur Mohamed Ahed Bensouda sera intégralement tourné dans la ville de Fès à partir du 18 décembre. Le film raconte l’histoire de Hammad, un jeune artisan émérite, bercé par une quiète oisiveté dans les doux rêves de l’amour et de la musique, et qui se voit subitement confronté à un défi. La fabrication d’un astrolabe nautique pour le compte d’un aventurier portugais, le contraint à reprendre ses études et à s’isoler chez son fidèle ami. À cause de l’astrolabe dérobé et de son ami tué, Hammad perd momentanément la raison. Dans le mâristân hôpital où il est interné, il retrouve ses esprits grâce à la musique et parvient à faire éclater la vérité au cours d’une séance solennelle à l’université Quaraouiyine, où le meurtrier est confondu.

Le long-métrage, dont le tournage va durer six semaines avec une quarantaine d'acteurs et 920 figurants, aura pour vocation de faire connaitre au public l’aspect civilisationnel, intellectuel et scientifique de la cité idrisside, apportant de fait une lumière sur la richesse artisanale et commerciale qui n’ont pas été suffisamment mis en valeur par le cinéma marocain, selon un document de la production du film, remis à la presse.

Les protagonistes de ce film sont notamment Rabie Lkatie (Maroc), Fatema Zahra Kanboua (Maroc), Omar Lotfi (Maroc), Abdellah Amrani (Maroc), Rafik Boubker (Maroc), Azelarab Kaghat (Maroc), Karim Doukali (Maroc), Areen Omari (Palestine/France), Bruno Henry (Martinique/France) et José Da Silva (Portugal/France). D’après son réalisateur, ‘’L’hymne des amoureux’’ s’insère dans le cadre de la recherche d’un style, dans la continuité de son premier film ‘’Moussem Lamchaoucha” qui a permis au public marocain de connaitre un aspect du patrimoine culturel national au niveau des sports de combats traditionnels.

Il s’agit, selon Mohamed Ahed Bensouda, d’une fiction, une histoire qui fait rêver, un ‘’mélodrame qui nous permettra par la même occasion de connaitre plusieurs aspects de notre patrimoine culturel’’.

Loin d’être un récit documentaire, mais plutôt et surtout une histoire d’amour et d’aventure, ‘’L’hymne des amoureux’’ présentera les faits et les institutions historiques comme un vécu dans le quotidien des protagonistes de l’histoire. Les acteurs seront habillés en costumes traditionnels, conçus sur la base de recherches académiques mais confectionnés par de jeunes créateurs et stylistes marocains.