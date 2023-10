La Fondation Mohammed V pour la solidarité, dans le cadre de sa mobilisation continue et constante, a initié, vendredi à «Dar Sraghna» à Marrakech, une action à vocation médicale, sociale, humaine et solidaire au profit de collégiennes issues des zones touchées par le séisme d’Al Haouz.



Ainsi, il a été procédé au niveau de cette structure où sont accueillies et prises en charge 296 bénéficiaires, à l’organisation de plusieurs activités à leur profit, notamment des séances d’appui et d’accompagnement psychologique, d’appui social, outre des consultations médicales et la mise à leur disposition de kits complets (vêtements).



Encadrée par un staff de la Fondation Mohammed V pour la solidarité composé de médecins spécialistes, de généralistes, d’infirmières, d’assistantes sociale et d’accompagnateurs psychologiques, cette initiative humaine et solidaire s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables menés par la Fondation afin de venir en aide et de prêter main forte aux personnes touchées par le séisme et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cette initiative a offert l’opportunité aux collégiennes pensionnaires de «Dar Sraghna» de bénéficier, outre l’appui psychologique et l’assistance sociale, de consultations médicales en médecine générale, en ophtalmologie et en médecine dentaire, suivies de distribution de médicaments et de lunettes de correction offerts par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



Dans une déclaration à la presse, Souad Boulouiz, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, a indiqué que la Fondation est toujours mobilisée, via l’ensemble de ses cadres et ses moyens logistiques et humains pour être aux côtés des populations touchées par le séisme et leur offrir toutes l’aide et l’assistance nécessaires, notamment les élèves.



Pour les élèves transférés depuis les zones touchées par le séisme à Al Haouz pour être installés dans des structures d’accueil à Marrakech pour leur permettre de poursuivre leurs études, la Fondation Mohammed V pour la solidarité a mis en place un programme très important pour leur accompagnement médical et psychologique, et leur aide en termes d’octroi de médicaments, de denrées alimentaires, et d’habillement, a-t-elle enchaîné. Et Mme Boulouiz de préciser que le nombre total des élèves (filles et garçons) ayant profité des différentes prestations offertes par la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans le cadre de ce programme, a atteint jusqu’à présent 1.169, faisant savoir que l’objectif de ce programme est d’aider et d’accompagner ces élèves afin de regagner les bancs de l’école et parvenir à surmonter l’impact de la crise engendrée par le séisme