Mission accomplie de la Commission préparatoire tant au niveau politique, organisationnel que logistique

Après le Groupe socialiste aux deux Chambres du Parlement et à quelques jours de la tenue du XIème Congrès national de l’USFP, les membres du Bureau politique ont appuyé, hier, la candidature du Premier secrétaire, Driss Lachguar, en vue de rempiler pour un troisième mandat à la tête du parti de la Rose.

Dans un rapport lu par Mehdi Mezouari à la fin d’une conférence de presse organisée par le Bureau politique de l’USFP, hier à Rabat, les membres du BP, après analyse minutieuse et réaliste de la réalité organisationnelle de l'USFP entre le Xe et le XIe Congrès, et en réfléchissant aux défis politiques auxquels fait face l’USFP et à l'ensemble du mouvement progressiste dans le pays après les récents résultats électoraux, ont mis en valeur les acquis organisationnels réalisés pendant le mandat du Premier secrétaire, Driss Lachguar, à la tête du Parti de la Rose.

Pour cette raison, ils ont demandé à Driss Lachguar de répondre favorablement aux appels des militantes et des militants et de présenter sa candidature au poste de premier secrétaire afin de traduire la volonté collective de tous les Ittihadi(e)s.

Pour sa part, Jaouad Chafik a souligné que la question du troisième mandat était subsidiaire dans les débats au sein du parti lors des préparatifs pour la tenue du Congrès national.

Pourtant, il a mis un bémol quand il a affirmé qu’«après une évaluation collective de ce que notre parti a réalisé récemment, notamment les résultats positifs et honorables lors des échéances électorales, nous avons conclu que tout ce qui a été réalisé l’a été grâce à la direction actuelle et au travail collectif de tous les Ittihadi(e)s ».

Il a en ce sens souligné que le Bureau politique, en tant qu’institution, a décidé de présenter un candidat commun au poste de Premier secrétaire de l’USFP, «à condition que le Congrès approuve la résolution ouvrant la voie à un troisième mandat à la tête du parti pour la direction actuelle qui a réalisé de bons résultats lors des dernières élections».

A une question se rapportant à l’absence du Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lors de cette conférence de presse, Jaouad Chafik a souligné que cette absence est justifiée par le fait que le Premier secrétaire de tous les Ittihadi(e)s devrait maintenir la même distance avec tous les candidats au poste de Premier secrétaire du parti.

«L'absence de Lachguar de la conférence de presse du Bureau politique est une chose normale et nécessaire pour que le Premier secrétaire du parti reste neutre et garde la même distance vis-à-vis de tous les candidats au poste de Premier secrétaire du parti», a-t-il noté, soulignant que «Lachguar est un leader pour tous les Ittihadi(e)s, d'une part, et il n'a pas encore déposé sa candidature pour ce poste, d’autre part».

Il y a lieu de rappeler que les membres du Groupe socialiste aux deux Chambres du Parlement (Chambre des représentants et Chambre des conseillers) ont appelé le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, à présenter sa candidature au poste de Premier secrétaire lors du XIe Congrès du parti qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier.

«Pour préserver les acquis réalisés ainsi que l’unité du parti, nous exhortons Driss Lachguar à revenir sur sa décision qu’il a déjà annoncée de ne pas se présenter au poste de Premier secrétaire, et nous l’appelons à présenter sa candidature lors du prochain Congrès, seul habilité à élire la prochaine direction du parti», souligne-ton dans un communiqué, tout en mettant en exergue le bilan positif de la direction du parti depuis le Xe Congrès national tenu en 2017,«ce qui a permis à notre parti de réaliser des résultats positifs lors des dernières échéances électorales et de renforcer sa position politique sur la scène nationale».

Par ailleurs, Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique qui a aminé et modéré cette conférence de presse tenue à Rabat, a indiqué que toutes les mesures d'organisation et de logistique ont été prises en vue de la tenue du XIe Congrès national du parti.

Pour sa part, Younes Mjahid, membre du Bureau politique et rapporteur de la Commission politique issue de la Commission préparatoire du XIe Congrès, a passé en revue les grandes lignes du document politique élaboré par ladite commission. Lequel constitue, selon lui, «la feuille de route politique de l’USFP lors du prochain mandat».

Quant à Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique, il a exposé les principales lignes du document organisationnel élaboré par la Commission organisationnelle.

D’après lui, l’USFP est dans l’obligation de repenser son organisation partisane pour qu’elle soit en harmonie avec les mutations profondes survenues ces dernières années au sein de la société.

Sur le plan logistique, Mohamed Mouhib a souligné que 12 plateformes régionales ont été mises en place pour la tenue du Congrès national en distanciel, en plus de la plateforme officielle qui sera basée à Bouznika.

Et en dépit de tout cela, «nous allons travailler comme si nous étions dans la même salle», a-t-il précisé. C’est-à-dire que les congressistes dans la région de Laâyoune pourront suivre en même temps ce qui se passe dans la région de Casablanca-Settat, révélant que le budget d’organisation du prochain Congrès national ne dépassera pas les 3 millions de dirhams.

Concernant les actions en justice contre l’USFP, Mustapha Ajjab, membre du Bureau politique, a affirmé que les préparatifs pour la tenue du prochain Congrès de l’USFP se sont déroulés conformément à la loi et aux statuts du parti.

«Nous croyons en l’Etat de droit et nous respectons la décision de la justice, mais nous sommes confiants, car nous travaillons dans le cadre de la loi», a-t-il précisé.

Lors de cette conférence de presse, modérée par Abdelhamid Jmahri, d’autres membres du Bureau politique de l’USFP ont également pris la parole, à savoir Fatiha Saddas, Hanane Rihab, Machij El Karkri et Abdelhamid Fatihi. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition vu l’importance de ces interventions.