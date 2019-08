Mise en service à Rabat des nouveaux autobus

Le groupement Alsa-City Bus a lancé ses activités mercredi à Rabat après avoir décroché le contrat de gestion déléguée du transport urbain au niveau de Rabat-Salé-Témara, mettant en service 150 autobus dans un premier temps.

Le démarrage tant attendu de ces véhicules neufs qui remplacent ceux de la société Stareo se déroulera de manière progressive dans la perspective d'atteindre 250 autobus d'ici la fin du mois d'août, a-t-on indiqué auprès du groupement.

Le tarif a été fixé à cinq dirhams au cours des premières années d'exploitation, précise-t-on de même source.

Le nouveau parc devrait être constitué, au total, de 350 bus modernes dans l'objectif de répondre aux attentes de la population de la capitale et son agglomération.

Conformes aux normes techniques et de qualité en vigueur, les nouveaux autobus de dernière génération sont équipés notamment de wifi et de billetterie électronique de même qu'ils sont accessibles pour les personnes à besoins spécifiques.

La mise en service de la nouvelle flotte de bus s'inscrit dans la mise en œuvre d'un accord conclu dans le cadre de la coopération intercommunale "Al-Assima" qui regroupe les conseils communaux de Rabat, Salé, Témara et Skhirat.

L’accord porte sur l’adoption d’un nouveau système de gestion déléguée du secteur des transports en commun ainsi que la gestion de la période transitoire.

S’étendant sur 1084 Km, le réseau de transport de l’agglomération de Rabat-Salé-Témara compte 58 lignes, pour un nombre total d’usagers estimé à plus de 60 millions chaque année.