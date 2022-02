Mise en échec d'une tentative de trafic de 12.000 comprimés psychotropes

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont réussi, aux premières heures de vendredi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à mettre en échec une opération de trafic de 12.000 comprimés psychotropes.



Cette opération sécuritaire a permis d'intercepter un camion utilitaire de transport de marchandises juste après son arrivée à la rocade de Casablanca en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les opérations de fouilles à l’intérieur du camion ont permis la saisie de 12.000 comprimés de type "Rivotril" et 10 unités d'"Ecstasy", outre une dose de cocaïne, ajoute la même source. L'opération s'est soldée par l'interpellation du conducteur du camion et de deux individus qui l’accompagnaient dont l’un, faisant l’objet d’un avis de recherche au niveau national pour trafic de psychotropes, est soupçonné d'être le principal suspect de la possession et du trafic de cette quantité de psychotropes.



Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications et d’interpeller les autres complices dans cette activité criminelle, poursuit la même source.



Cette opération qualitative s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de sécurité pour lutter contre les opérations de trafic de drogue et de psychotropes aux niveaux national et international.