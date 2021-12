“Microlabs Solutions ” fait escale à Casablanca-Settat du 11 au 20 décembre

Fort du succès des précédentes escales de "Microlabs Solutions" en 2020 et 2021 dans les régions de l'Oriental, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Attitudes Conseil et son partenaire Attawfiq Micro-Finance organisent la prochaine escale de cet évènement du 11 au 20 décembre 2021 sous format distanciel, rapporte la MAP.



Les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises (TPE) de la région de Casablanca-Settat seront accompagnés dans cette escale dans le développement de leurs projets, en les dotant d'outils concrets pour la préparation, le lancement et/ou le développement de leurs activités, indique un communiqué des organisateurs.



Le programme de cet événement prévoit une séance inaugurale le vendredi 17 décembre, en présence des TPE, auto-entrepreneurs et tout l'écosystème entrepreneurial de la région (Attawfiq Micro-Finance, Caisse nationale de sécurité sociale, Direction générale des impôts, la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, Orange, Saham Assurance), fait savoir le communiqué.



Il s'agit, également, de l'organisation de webinaires d'entreprise, chaque soir, sur des thématiques liées à l'éducation financière, à la transformation digitale, au développement et à la culture de l'esprit d'entreprendre, aux produits et services d'appui financiers d'Attawfiq Micro-Finance, poursuit la même source, précisant que ces webinaires seront animés par des experts d'Attitudes Conseils et des conseillers d'Attawfiq Micro-Finance et porteront notamment sur les services financiers et non financiers de cette dernière.



En effet, Microlabs Solutions offrira aux auto-entrepreneurs et TPE en petits groupes, des espaces de recherche de solutions et ce à travers des actions d’assistance technique ou de coaching pour pouvoir in fine développer leurs business.