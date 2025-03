"Mickey 17", en tête du box-office nord-américain

"Mickey 17", le nouveau film du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui avait remporté en 2020 l'Oscar du meilleur film pour son précédent long-métrage "Parasite", est en tête ce week-end du box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Pour son premier week-end d'exploitation au Canada et aux Etats-Unis, et une semaine après le succès d'"Anora" aux Oscars, "Mickey 17", une comédie de science-fiction, a amassé 19,1 millions de dollars de recettes, selon Exhibitor Relations.

Pas de quoi crier victoire cependant pour ses producteurs, le film ayant coûté 118 millions de dollars à faire, selon la presse spécialisée.



Avec l'acteur britannique Robert Pattinson dans le rôle-titre, "Mickey 17" dresse le portrait d'un jeune volontaire participant à un programme de clonage futuriste.



La satire sociale "Parasite", chef d'oeuvre de Bong Joon-ho, avait reçu la Palme d'or à Cannes et était devenu le premier film non tourné en anglais à remporter l'Oscar du meilleur film en 2020, provoquant la colère de Donald Trump.



La deuxième place du box-office nord-américain est occupée par la dernière super-production Marvel "Captain America: Brave New World", qui a généré 8,5 millions de dollars de recette sur le week-end, pour un total de 176,6 millions en quatre semaines.

Le thriller "Last Breath", avec Woody Harrelson, complète le podium avec 4,2 millions de dollars de recette ce week-end.



Le film d'horreur "The Monkey" atterrit à la quatrième place avec 3,9 millions de dollars, devant la comédie familiale "Paddington au Pérou" (3,85 millions).