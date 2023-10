Messi et l'Inter Miami éliminés de la course aux play-offs en MLS

Malgré le retour de blessure de sa star Lionel Messi, l'Inter Miami a été éliminé de la course aux play-offs de la MLS après une défaite 1-0 samedi à domicile contre le FC Cincinnati. Le numéro 10 argentin est entré à la 55e minute à 0-0 sans parvenir à empêcher le solide leader de la Conférence Est de l'emporter à la faveur d'un but d'Alvaro Barreal (78e).



En cas de succès, Miami pouvait continuer de rêver d'une qualification pour les play-offs de la ligue américaine.



Mais le club floridien, avant-dernier à l'Est, se trouve désormais trop loin (33 pts) des places de barragistes à deux journées de la fin du championnat. A l'Est, DC United apparaît en effet pour l'instant à la 9e place (40 pts), la dernière qualificative pour les barrages.



Le club de la capitale, dont la saison est terminée, ne conservera toutefois pas son rang: ses poursuivants ont encore un ou deux matches à jouer et l'un d'eux lui ravira forcément le dernier ticket pour les play-offs. L'absence de Messi, pour quatre matches, aura coûté cher à l'Inter Miami, qui n'a plus gagné depuis le 20 septembre contre Toronto (4-0), la pire équipe de MLS.



Le septuple Ballon d'or était revenu blessé de la trêve internationale disputée avec l'Argentine en septembre et n'avait joué que 37 minutes contre Toronto avant de devoir sortir.