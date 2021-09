Messages de félicitations adressés au Premier secrétaire de l’USFP à l’issue des élections du 8 septembre

* L’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Rabat, Abdallah Ben Saâd Alghriri, qui a formulé ses félicitations au premier responsable du parti ainsi qu’aux membres du Bureau politique et à toutes les bases militantes pour la confiance des électeurs et le résultat réalisé: fruit de l’action politique sérieuse du parti et de ses militants»



* L’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Achoubki, a exprimé également ses félicitations pour la réussite des élections marocaines et «ses vœux de succès aux députés du parti lors de l’exercice des responsabilités qui leur ont été dévolues par le peuple marocain frère». «Le Royaume du Maroc a toujours présenté un modèle d’avant garde, avancé et inspirateur quant au processus démocratique et au renforcement de la participation politique et c’est ce qui a été illustré par la réalisation de ces élections dans des conditions marquées par la transparence, l’impartialité, le professionnalisme et l’organisation rigoureuse », a-t-il souligné.



* Le secrétaire de la Commission centrale du mouvement «Fatah» (Palestine), Jibril Arrajoub a adressé ses félicitations à l’ensemble du «peuple marocain frère» et à tous les membres et sympathisants de l’USFP à l’occasion de «la réussite des élections parlementaires».



* Le Haut commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mostafa Laktiri a adressé au Premier secrétaire ses félicitations pour la position confortable de l’USFP avec 35 sièges, à l’issue de «ces échéances électorales qui se sont déroulées dans un climat de concurrence loyale et d’esprit de citoyenneté positive faisant prévaloir l’intérêt suprême du pays».



* Dans une lettre adressée au Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, le secrétaire général du Front de lutte populaire palestinien (FLPP), Ahmed Majdalani, a tenu à féliciter le parti pour sa réussite lors du scrutin du 8 septembre. «Nous félicitons le parti de la Rose pour les 35 sièges remportés et pour la confiance placée par le peuple marocain dans le programme, les positions et les politiques du parti qui ont toujours fait des préoccupations des Marocains, toutes catégories confondues, une priorité», lit-on dans ladite lettre.