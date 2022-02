Messages de félicitations adressés à l’USFP

Les messages continuent d’affluer de la part de nombreux partis et organisations politiques des quatre coins du monde, exprimant leur solidarité, leur sympathie, leur soutien et leurs félicitations quant à la réussite du 11ème Congrès de l’Union socialiste des forces populaires.

Ainsi, le parti progressiste socialiste libanais a mis, dans un message adressé à l’USFP, en exergue l’impact positif de la marche du parti aussi bien au niveau organisationnel que sur le plan de son rôle national et militant en général, avant d’évoquer «l’héritage de militantisme légué par votre illustre militant Mehdi Ben Barka, partagé avec Kamal Jambolat quant aux valeurs de liberté, de justice et de progrès».

De son côté le «Rassemblement national démocratique unioniste» bahreini a présenté ses félicitations «au Premier secrétaire et aux membres de l’USFP» à l’occasion de la tenue du 11ème Congrès tout en émettant le souhait de renforcer les rapports bilatéraux de coopération et de solidarité …

Par ailleurs, le parti du «Rassemblement des forces démocratiques» de la République islamique mauritanienne n’a pas manqué d’exprimer ses félicitations et ses vœux de réussite dans «la poursuite de la marche (de l’USFP) sur la voie tracée par les fondateurs … ». De même qu’il s’est dit attaché au développement des «rapports de fraternité et d’amitié liant nos deux partis en vue de consolider les relations entre nos deux peuples frères».

Quant à «l’Union nationale de la jeunesse de Libye », elle s’est adressée au Congrès exprimant ses félicitations et ses vœux tout en manifestant son souhait sur la voie tracée par l’USFP en tant que «modèle» quant au traitement des questions nationales et son intérêt pour les aspirations des jeunes …

Là-dessus, le «parti social-démocrate» jordanien a, pour sa part, indiqué qu’il a suivi avec un grand intérêt les résultats et issues du Congrès à travers les médias et réseaux sociaux, tout en précisant que tout en souhaitant la réussite du « parachèvement des travaux du Congrès et de l’élection de ses différentes instances afin de faire face aux défis auxquels sont confrontés le peuple marocain et la région, il regrette ne pas avoir directement participé aux assises du Congrès du fait de la conjoncture de la pandémie …