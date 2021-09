Merci… Tout simplement

Plus d’une raison de ressentir une fierté assurément légitime.

Nous le devons à ces 8.789.676 de Marocaines et de Marocains qui, bravant une conjoncture toute particulière en cette période de pandémie, ont tenu à s’acquitter de leur devoir de citoyennes et de citoyens.



Preuve que c’est tout un peuple qui aspire au changement pour un Maroc meilleur, un Maroc de parité, d’égalité des chances. Pour un Maroc garantissant la dignité à tout un chacun.



Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui croient aux valeurs de la démocratie et qui vont au-delà des quelques dysfonctionnements et autres impuretés appelés à disparaître.



Merci à l’USFP, à toutes les composantes de cet Ittihad adoré. Ses dames, ses hommes, ses jeunes et moins jeunes. A la direction du Parti des forces populaires, le Premier secrétaire en tête pour nous avoir permis de vivre des moments forts. Mémorables. Pour avoir non seulement entretenu l’espoir, mais surtout pour avoir su le concrétiser. L’espoir de ce bel élan dont avait grand besoin le parti.



Et vivement que cette vivacité retrouvée se poursuive de plus belle ! Merci à toutes nos candidates et à tous nos candidats indépendamment du résultat obtenu. Le grand résultat étant là.



Il se rapporte au renforcement des liens ittihadis avec les citoyens. Nous avons eu tout loisir de le constater au gré de la qualité de l’accueil réservé à la campagne ittihadie.



Merci, justement, d’avoir servi le modèle d’une campagne clean, probe, élégante faite de slogans progressistes, modernistes et citoyens, avec bien évidemment LE MAROC D’ABORD.



Merci d’avoir si brillamment tenu la dragée haute à quelques trouble-fêtes ou francs provocateurs sans s’abaisser à leur niveau ni puiser dans leurs pratiques. Merci aux compétences émérites du Parti qui ont élaboré un programme électoral savamment conçu...



Merci également à cette petite mais vaillante équipe de votre journal LIBERATION qui n’a pas lésiné sur l’effort pour être pleinement à l’heure de cette belle campagne ittihadie.

Et pour l’anecdote, nous nous sommes même découvert des talents de traducteurs … attitrés. Nous avons même poussé la volonté, la passion et l’adhésion jusqu’à traduire non seulement de l’arabe au français, mais aussi du français à l’arabe.



Mille mercis à vous toutes et à vous tous. LE MAROC D’ABORD. UNE ALTERNANCE A HORIZON SOCIAL-DEMOCRATE.



Mohamed Benarbia