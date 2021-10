Mémorandum de partenariat et d’ entente entre Chabiba ittihadia et Lutte palestinienne-Union de la jeunesse

Un mémorandum de partenariat et d’entente a été signé mercredi 13 octobre entre la Chabiba ittihadia et Lutte palestinienne-Union de la jeunesse.



Ce mémorandum, signé au siège central de l’USFP à Rabat par Abdellah Sibari, secrétaire général de la Chabiba ittihadia et Mourad Harfouche, secrétaire général de Lutte palestinienne-Union de la jeunesse appartenant au Front de lutte populaire palestinien, s’inscrit dans le cadre de l’activation du partenariat, de la coordination et du soutien des positions politiques entre les deux parties, ainsi que de la mise en œuvre des programmes communs dans les domaines de la jeunesse, et de la culture, entre autres.



Dans ce mémorandum, la Chabiba ittihadia réitère son soutien à la cause palestinienne aux niveaux national, régional et international, tandis que Lutte palestinienne-Union de la jeunesse réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume. Les deux parties ont également convenu d’unifier leurs positions au sein des organisations arabes et internationales.



S’agissant du volet culturel, il a été convenu dans ce mémorandum d’effectuer des recherches et des études sur des dossiers d’intérêts communs entre les deux parties de soutenir les demandes de bourses universitaires en faveur des militants de Lutte palestinienne-Union de la jeunesse dans les universités publiques marocaines.



En vertu de ce document, il a été également décidé de partager les expériences, d’organiser conjointement des ateliers et des colonies de vacances et d’échanger des visites entre les deux parties.



En outre, la Chabiba ittihadia et Lutte palestinienne-Union de la jeunesse ont mis l’accent sur l’importance du rapprochement culturel, sportif et institutionnel entre les institutions palestiniennes et marocaines.



Il convient de souligner que Lutte palestinienne-Union de la jeunesse vise à contribuer au développement de la jeunesse via la conception, le soutien et la mise en œuvre d’initiatives, de programmes et de projets en Palestine. Cette organisation œuvre également à faire entendre la voix de la jeunesse palestinienne, et agit comme une plateforme de plaidoyer sur les questions sociales, économiques, culturelles et politiques de la jeunesse.



H.T