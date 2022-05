Mehdi Mezouari plébiscité à la tête du secrétariat régional de l’USFP Casablanca-Settat

En application des dispositions de la décision du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires se rapportant au parachèvement de la structuration organisationnelle des instances régionales du parti, par ailleurs, élues lors des assises du 11ème Congrès national, une réunion s’est tenue au siège régional de l’USFP de Casa-Settat-El Jadida, présidée par Mohamed Mouhib, membre du Bureau politique, aux côtés de Rehab Hanane, Abdelhamid Jmahri, Mohamed Chaouki, Brahim Rachidi, Al Mokhtar El Badroui, également membres du Bureau politique ainsi que les membres du secrétariat régional ès qualité et en présence de tous les autres membres de cette instance issue du congrès national dans le but de l’élection d’un secrétaire régional et de la répartition des missions assignées à toutes ses composantes. Dans une allocution d’ouverture prononcée au nom du Premier secrétaire, Driss Lachguar, Mohamed Mouhib a rendu hommage à l’ensemble des Ittihadies et Ittihadis de ladite région pour les sacrifices consentis et les efforts militants déployés pour la réussite des assises du 11ème Congrès national, tout en soulignant que le dirigeant du parti des forces populaires met l’accent, à cette occasion sur l’esprit de l’action d’édification, du travail collectif, de la continuité de la politique d’ouverture sur les potentialités, les élites et compétences, de la communication quotidienne avec les citoyens et de l’adoption d’une politique de proximité effective étant au centre de la feuille de route convenue par l’ensemble des enfants de l’USFP consécutive, en particulier, à la réussite du Congrès. Et ce dans la perspective de la préparation de toutes les étapes et prochaines échéances, aussi bien organisationnelles que politiques. Par ailleurs, Mouhib n’a pas manqué de louer le déploiement assidu de tous les acteurs ittihadis en charge des responsabilités structurelles dans les instances précédentes du parti, qui, en dépit de conditions difficiles, ont assumé leurs missions avec grands dévouement et détermination. Indiquant que cette rencontre se présente comme la première en son genre au niveau du secrétariat régional de Casablanca-Settat après la tenue du 11ème Congrès national du parti dont les travaux ont donné l’impulsion d’un nouveau militantisme qui favorise l’émergence de directions régionales élues cohérentes, consolidées et coordonnées, l’intervenant a précisé que face aux enjeux économiques, sociales et politiques de la région, le secrétariat régional sera appelé à se pencher sur l’accomplissement de tâches déterminantes consistant de prime abord à l’organisation de 16 congrès provinciaux pour l’élection de 16 secrétariats provinciaux. De même que c’est l’occasion, a-t-il souligné, d’élargir l’audience du parti et de contribuer à la réussite du prochain congrès de la Chabiba ittihadia, au renforcement du secteur des femmes du parti et à l’entreprise d’encadrement, de formation des élus et de collaboration avec toutes les composantes de la société civile … D’autre part, le membre du Bureau politique, Mehdi Mezouari, s’est révélé candidat unique quant à la responsabilité de secrétaire régional du parti à Casablanca-Settat. Il a été ainsi élu à l’unanimité eu égard à son déploiement militant à toute épreuve, son assiduité, son attachement indéfectible aux principes de l’USFP et son dévouement sans failles à l’action du parti. Là-dessus, il fut procédé à l’élection des vice-secrétaires régionaux, du trésorier et des vice-trésoriers, des rapporteurs et deux vice rapporteurs. Et ce fut alors une séquence cruciale dans le processus de structuration organisationnelle entrepris par les instances de l’USFP à l’issue de laquelle les membres du secrétariat régional ont tenu à exprimer leur satisfaction et leur détermination à aller de l’avant dans l’action avant-gardiste de leur formation quant à relever tous les défis dressés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, soulignant en outre leur entière disposition à œuvrer avec abnégation dans la marche de parachèvement de l’édifice organisationnel de leur parti et de la mise en œuvre du programme arrêté par le 11ème congrès national. Le nouveau secrétaire régional de l’USFP à Casablanca-Settat, Mehdi Mezouari, a exprimé, en guise de clôture de cette importance rencontre, sa satisfaction en remerciant les membres du secrétariat régional pour leur confiance et pour le climat de symbiose et de cohésion fraternelles ayant marqué ces travaux, réitérant qu’en vertu de la logique suivie parle parti dans sa grande marche vers l’édification et la présence effective sur le terrain, sa volonté mais aussi celle de toutes les composantes ittihadies de la région de s’employer activement à la traduction des objectifs assignés et à l’activation de la règle de la reddition des comptes tout au long de l’exercice des responsabilités qui leur sont dévolues.