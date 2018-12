Meetings régionaux en commémoration du 43ème anniversaire du martyre de Omar Benjelloun

Région de l’Oriental



En commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, le collectif régional des élus ittihadis au Parlement, aux collectivités locales et aux Chambres professionnelles de la région de l’Oriental, organise le 29 décembre 2018 à la Dar Attaqafa, commune Aïn Beni Mathar, province de Jérada, une rencontre sous le thème «Un système électoral avancé, pilier du développement, du rendement des collectivités territoriales » et qui sera encadré par Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique et ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique. Son intervention s’intitule « La déconcentration administrative, pilier du développement régional ».

Mohamed Elalami, membre du Bureau politique et président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers, traitera de « La gouvernance territoriale et les exigences du développement régional ».

L’exposé de Benyouness El Marzouki, membre du Conseil national et professeur universitaire à la Faculté de droit à Oujda, portera sur «Les collectivités, les associations et l’université : Quels rôles dans le développement de la région de l’Oriental?».

Al Habri Al Habri, membre du Conseil national et professeur universitaire à la Faculté de droit à Oujda, débattra de « La lecture dans les finances des collectivités ».

Enfin Saïd Baaziz, membre du Conseil national et député ittihadi à la Chambre des représentants, traitera, lui, du « Rôle de l’opposition ittihadie dans les collectivités territoriales».



Marrakech-Safi



En commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, les secrétariats provinciaux de l’USFP de la région Marrakech-Safi organisent, le 23 décembre 2018 à 14h30 à la salle de réunion dépendant du conseil de la ville de Marrakech, (Avenue Mohammed VI), une rencontre sous le thème : « Le rôle des collectivités territoriales dans le développement » .

Le programme se présente comme suit :

- Le mot des secrétariats provinciaux de la région Marrakech-Safi prononcé par Abdelhaq Andalib, secrétaire provincial du parti à Marrakech.

- Le mot du Bureau politique prononcé par Mohamed Mellal, membre du Bureau politique et président de la commission de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la culture à la Chambre des représentants.

- Un exposé sur «La démocratie locale dans la pensée du martyr Omar Benjelloun » présenté par Idriss Abou Alfadl, ex-membre du Bureau politique de l’USFP.

- Un exposé sur «Le cadre juridique régissant les collectivités territoriales » présenté par Mohamed Alghali, professeur des sciences politiques et du droit constitutionnel à l’Université Kadi Ayyad.

- Un exposé sur le rôle des collectivités territoriales dans le développement présenté par Abdelghani Wafiq, président de la commune Wergui, province Kelaat Sraghna.

- Un exposé sur le rôle des collectivités rurales dans le développement, présenté par Abdeslam Karim, président de la commune Lefrita, province Kelaat Sraghna.

- Un exposé sur le rôle des Chambres professionnelles dans le développement, présenté par Khalid Zrikem, membre de la Chambre de commerce, d’industrie et de services, région Marrakech-Safi.



Souss-Massa



En commémoration du triste anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, le Secrétariat régional de la région Souss-Massa organisera un meeting régional des conseillères et conseillers ittihadis placé sous le thème : «Pour une gestion participative et effective pour réhabiliter l’action politique».

Trois exposés sont programmés lors de cette rencontre. Le premier sera donné par Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique et ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, et portera sur « la déconcentration administrative au service du développement régional ».

Pour sa part, Mohamed El Alami, membre du Bureau politique, président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers et vice-président du Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima, traitera de « la régionalisation élargie à la lumière de l’expérience du groupe ittihadi dans la région».

Par ailleurs, l’intervention de Hassan Etanani, professeur à l’Université Ibn Zohr et ancien conseiller ittihadi, sera axée sur l’anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun.



Guelmim-Oued Noun



En commémoration du 43ème anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, un meeting régional des élus ittihadis de la région Guelmim-Oued Noun sera organisé dimanche 23 décembre à partir de 10 heures à l’hôtel El Ouaha Dahabia.

Ce meeting, placé sous le thème « La fidélité à la pensée et au militantisme du martyr Omar Benjelloun, une motivation pour le système local et une garantie pour la transparence et l’intégrité démocratique», sera encadré par Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique et ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique et par Mohamed El Alami, membre du Bureau politique et président du Groupe socialiste à la Chambre des conseillers.



Rabat-Salé-Kénitra



En commémoration de l’anniversaire de l’assassinat du martyr Omar Benjelloun, le Secrétariat régional de la région Rabat-Salé-Kénitra organisera un meeting régional des conseillères et conseillers ittihadis, et ce le 29 décembre 2018 à partir de 15 heures au siège du parti, sis rue Oued Souss, Agdal.

Cette rencontre ouverte sera marquée par la présence des compagnons du martyr, Abdelouahed Radi et Mohamed Lakhssassi.