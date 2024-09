Mbappé, le coup d'arrêt

L'attaquant français Kylian Mbappé, auteur d'un début de saison réussi au Real Madrid, a été stoppé en plein vol dans sa progression par une blessure musculaire à la cuisse gauche qui le privera de plusieurs semaines de compétition.



Sa sortie, grimaçant sous les applaudissements à la fin du match de Liga mardi face à Alavés, a immédiatement affolé la presse espagnole. Mbappé est-il blessé ? Sera-t-il disponible dimanche pour le derby face à l'Atlético Madrid ?



Le suspense n'a duré qu'une nuit, et c'était déjà bien assez pour les émissions sportives pour débattre sur le type de lésion dont souffre le Français ou par qui il doit être remplacé dans le onze de départ.



"Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche", a écrit le géant espagnol mercredi dans un communiqué, sans préciser la durée de l'absence de sa nouvelle star.



Selon la presse ibérique, il pourrait être indisponible pendant trois semaines et manquera le derby madrilène de dimanche face à l'Atlético Madrid en championnat, ainsi que le déplacement à Lille en Ligue des champions le 2 octobre.



Le capitaine de l'équipe de France est également incertain pour la prochaine fenêtre internationale avec les Bleus, qui affrontent Israël et la Belgique en Ligue des nations les 10 et 14 octobre.



Cette blessure, récurrente dans le sport de haut niveau et souvent associée à la répétition de courses à haute intensité, intervient au pire moment pour le Bondynois, qui semblait revenir peu à peu à son meilleur niveau et s'intégrer de mieux en mieux au collectif madrilène, à l'image de son cinquième but en sept journées de championnat mardi contre Alavés (3-2) après un une-deux sublime avec Jude Bellingham.



Le nouveau N.9 merengue avait jusqu'ici disputé ses neufs premières rencontres toutes compétitions confondues comme titulaire, ne sortant qu'à trois reprises à quelques minutes du terme, ce qui ramène inéluctablement au sujet brûlant des calendriers surchargés du football professionnel.



La cadence imposée aux grands clubs européens, avec des rencontres tous les trois jours et des compétitions toujours plus chargées, est largement pointée du doigt ces dernières semaines, notamment par Carlo Ancelotti, qui doit fréquemment composer avec les blessures de joueurs importants.



"Nous avons cherché le problème, mais il n'est pas entre nos mains. C'est la faute à un calendrier très exigeant.(...) Si les responsables ne commencent pas à penser aux joueurs qui se blessent parce qu'ils jouent trop de matches, nous avons un problème. Nous devons réduire le nombre de matches pour avoir des compétitions plus attrayantes", avait tranché le technicien italien.



D'autres voix, dont celles de Rodri (Manchester City), lui-même victime quelques heures après ses déclarations d'une grave blessure au genou, ou Jules Koundé (FC Barcelone), se sont élevées pour dire stop à cette cadence infernale, évoquant une possibilité de grève.



"On voit qu'il y a de plus en plus de blessures à cause du manque de repos. (...) Ça fait trois ou quatre ans qu'on le dit et personne ne nous écoute, nous les joueurs, qui sommes les premiers acteurs. Il va effectivement arriver un moment où on va faire grève. C'est le seul moyen qu'on aura pour être entendus", estime Koundé.



Même sans gravité, la blessure de Kylian Mbappé, superstar du football mondial et personnage influent dans le monde du sport, apportera un élément de plus à l'argumentaire de la Fifpro, la Fédération internationale de syndicats de footballeurs, qui s'apprête à déposer une seconde plainte devant la Commission européenne sur le droit à la concurrence le 14 octobre prochain.