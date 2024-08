Mbappé et le Real Madrid frustrés à Majorque

Dominateurs puis bousculés, le Real Madrid et sa nouvelle vedette Kylian Mbappé ont été tenus en échec dimanche à Majorque (1-1) pour le compte de la première journée de la Liga.



Les Madrilènes ont ouvert le score dès la 13e minute d'une belle frappe de Rodrygo avant de concéder l'égalisation sur corner de l'attaquant kosovar Vedat Muriqi (53e).

Dans la moiteur des Baléares, cette grande première en championnat de Kylian Mbappé a été à la fois pleine de promesses en attaque, avec des mouvements et des permutations difficiles à gérer pour les adversaires, et un rappel que ce Real manque encore d'automatismes pour redevenir la machine à gagner qu'elle a été la saison passée.



Le tenant du titre se présentait à nouveau au coup d'envoi avec ses "Quatre Fantastiques" - Vinicius Junior, Mbappé, Rodrygo et Bellingham - comme lors de la finale de Supercoupe d'Europe remportée mercredi face à l'Atalanta Bergame (2-0).



Mais malgré ses quatre atouts offensifs et son armada de stars, le club madrilène a buté sur des Majorquins combatifs et plutôt adroits avec le ballon, qui ont bien failli réaliser le gros coup de cette première journée en s'offrant le "Roi d'Europe" dans les dernières minutes.



"Nous avons pris l'avantage, nous avons eu l'occasion de marquer le deuxième but, et en seconde période nous avons manqué d'équilibre", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti devant la presse.



"Nous avons concédé des contre-attaques, ce n'était pas un bon match, c'était un match assez clair pour voir que nous devons mieux défendre et avoir un meilleur équilibre sur le terrain", a-t-il ajouté.



Les Merengues avaient pourtant pris l'avantage tôt dans la partie grâce au talent de Rodrygo (13e, 1-0) sur une action où Bellingham, Mbappé et Vinicius étaient tous impliqués, et auraient pu auparavant bénéficier d'un pénalty sur une première percée balle au pied du buteur français, très actif mais pas en réussite.



Trop en gestion, les hommes de Carlo Ancelotti se sont laissés surprendre au retour des vestiaires sur un corner anodin que Vedat Muriqi a converti d'une tête puissante en se défaisant du marquage de Mbappé (53e, 1-1).



Le capitaine de l'équipe de France a bien tenté de se rattraper et aurait pu être le sauveur de son équipe mais il a manqué de réussite et trouvé sur sa route le portier slovaque Dominik Greif à deux reprises (63e, 70e).



L'Espagnol Antonio Sanchez, entré en jeu en seconde période, a lui aussi eu deux opportunités d'offrir les trois points au modeste 15e de Liga la saison passée, sa reprise du droit ayant été contrée de justesse par un tacle salvateur d'Antonio Rüdiger et sa deuxième tentative ayant fui le cadre (87e).



Frustré, le Real a terminé à dix après l'expulsion du latéral français Ferland Mendy pour un tacle maladroit à la dernière minute.

Cette première journée devait s'achever lundi avec le déplacement de l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann à Villarreal.