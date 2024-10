Mbappé de retour dans le groupe du Real Madrid

L'attaquant français Kylian Mbappé, blessé à la cuisse gauche la semaine dernière en Liga, est déjà de retour dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Lille lors de la 2e journée de la Ligue des champions mercredi.



Le capitaine de l'équipe de France, qui devait manquer au moins trois semaines de compétition selon plusieurs médias espagnols, figure dans la liste officielle communiquée lundi sur X par le club madrilène.



Mbappé, qui a manqué le derby de Madrid face à l'Atlético dimanche (1-1), ne s'est plus entraîné avec le groupe depuis sa sortie en fin de match face à Alavés (3-2) mardi dernier, touché au biceps fémoral de la cuisse gauche.



Le club madrilène a confirmé lundi à l'AFP que le N.9 merengue fera le déplacement jusqu'à Lille avec ses coéquipiers et qu'il effectuera une partie de l'entraînement collectif de mardi pour savoir s'il est en mesure de jouer.



Même s'il est de la partie au Stade Pierre-Mauroy mercredi (20h00), il n'y aura pas de duel entre Mbappé: son petit frère Ethan (17 ans), milieu de terrain du Losc, s'est de nouveau blessé selon une source proche du club, et ne disputera pas la rencontre.