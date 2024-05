Mbappé : Moi et le PSG c'est terminé

"Moi et le Paris SG c'est terminé", "on part la tête haute", a déclaré samedi Kylian Mbappé après la victoire contre Lyon en finale de la Coupe de France (2-1), promettant que son prochain club serait annoncé "d'ici quelques jours".

La superstar française est attendue au Real Madrid, après sept ans au PSG.



"Finir sur un trophée, il n'y a pas mieux, ça fait beaucoup de bien", a-t-il dit à la presse. Une dernière finale, "on a le temps de penser et c'est jamais bon pour un footballeur", mais "peu importe ce qu'il s'est passé, on essaie de donner la pleine mesure", a ajouté Mbappé.



Cette rencontre a été plus forte en sensation pour lui que lors de son dernier match au Parc des Princes, il y a deux semaines, a-t-il dit: "C'est encore plus fort quand tu sais que c'est fini, que le jogging il ne va plus servir à rien, c'est autre chose".



"C'est la tête haute qu'on part", avec "émotion et nostalgie", a-t-il confié. "Jouer au PSG c'est unique, c'est quelque chose que je recommande", a souri l'attaquant. "Ce que j'ai eu ici je ne le retrouverai nulle part ailleurs, même s'il y aura aussi des choses magiques".



Quand va-t-il annoncer son arrivée au Real Madrid? "La meilleure chose à faire c'est finir ses adieux, il y a un temps pour tout, je l'annoncerai en tant et en heure, sans doute d'ici quelques jours", a-t-il répondu, sans mentionner le club merengue.