Mawazine dévoile la programmation d'ouverture

L'Association Maroc-Cultures a dévoilé la programmation des concerts d’ouverture de la 17ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI et qui se tiendra du 22 au 30 juin 2018. A l'ouverture de cette édition qui met à l'honneur le Maroc, les Pays-Bas, l’Irak, le Ghana et l’Arménie, le prodige Martin Garrix, le Kaiser de la chanson arabe Kadim Al Sahir, Ihab Amir, Cravata, Aminux, le mythique Ebo Taylor et le violoniste Ara Malikian se produiront sur les différentes scènes de Rabat et Salé, indique un communiqué de Maroc-Cultures. Les sons et lumières du prodige Martin Garrix éblouiront le public de la scène de l’OLM-Souissi le vendredi 22 juin. Avec une carrière d'à peine cinq ans, le DJ Martin Garrix s'est hissé, à l'âge de 21 ans, au niveau mondial dans les milieux de la pop et de la musique électronique, et il est loin de s'arrêter à cela, selon le communiqué, ajoutant que le talent le plus frais de la dance music a été en tête d'affiche des plus grands festivals du monde. Il a créé un label, encadré d'autres artistes, et gagné deux fois la première place du Top 100 de DJ Mag. Le même soir, c’est le Kaiser de la chanson arabe Kadim Al Sahir, qui se produira sur la scène Nahda. L’Irakien aux 100 millions d’albums vendus et plus de 40 millions de fans sur les réseaux sociaux, est considéré comme le chanteur le plus célèbre du monde arabe, fait savoir l’association, notant que l’auteur-compositeur originaire de Mossoul est attendu pour une prestation au cours de laquelle il fera la démonstration de sa parfaite maîtrise vocale, puisant dans un répertoire qui privilégie la ballade romantique, les maqamat, la poésie et les paroles engagées.

Comme il est de tradition à Mawazine, plus de moitié de la programmation du festival sera dédiée aux artistes marocains. Et c’est une fois encore la scène de Salé qui se fera le porte-voix des meilleurs talents du pays, relève par ailleurs la même source. La soirée d’ouverture verra ainsi se produire un trio de chanteurs parmi les plus tendance du moment. Ihab Amir, originaire de Safi, fera son show après avoir brillamment remporté un MEMA Award et avoir été en lice pour un MUREX d'or dans la catégorie "chanteur le plus populaire du monde arabe". Le Tangérois Amine Temri, dit Aminux, l’un des artistes marocains les plus regardés sur YouTube, sera également de la partie ce même soir, ainsi que Salim Bennani, dont le groupe Cravata s'accapare les rythmes du folklore marocain et des plus grands tubes internationaux pour les transformer en une bande-son festive et délirante qui cartonne sur les réseaux sociaux. Sur la scène Bouregreg, les passionnés de musiques africaines auront rendez-vous au même moment avec le Ghanéen Ebo Taylor. Figure, aux côtés de Fela Kuti, de la transformation du style highlife en afrobeat, le guitariste et arrangeur surdoué plongera avec son big band au cœur des traditions régionales. Il sera entouré de musiciens exceptionnels et se nourrira du grand brassage musical qui s’opère depuis les années 1970 dans cette partie du continent.

Au Théâtre National Mohammed V, le public sera plongé dans l’univers musical d’une autre légende : le violoniste Ara Malikian. Incarnation de l’artiste cosmopolite, cet Arménien de génie a grandi au Liban avant d’étudier la musique en Allemagne, pour ensuite s’installer à Madrid et offrir des shows époustouflants à travers le monde.