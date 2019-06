Mawazine-Rythmes du monde, une belle histoire musicale et humaine qui atteint l'âge de la maturité

Passion, enthousiasme, ferveur, exaltation... Toutes les émotions sont au rendez-vous au Festival Mawazine-Rythmes du monde qui fête cette année son 18ème anniversaire. Une belle histoire de défis relevés, d'engagements honorés et surtout de rêves réalisés. Il y a de quoi être fier. Ce qui a commencé comme un pari "irréalisable" est devenu aujourd'hui une réalité pérennisée. Rabat et le Maroc ont leur propre festival de musique et pas n'importe le quel, le deuxième au monde en matière d'affluence.

Encore une fois cette année, Mawazine-Rythmes du monde s'empare du parterre des artistes et des stars de la musique, jeunes talents, vedettes confirmées, stars montantes et vieux routiers. Tout le monde a une place à Mawazine, un festival qui chante et fait chanter la musique et toute la musique. Sept scènes, réparties entre Rabat et Salé, accueilleront une centaine de concerts avec une programmation riche, variée et exigeante mêlant les différents styles musicaux des plus grandes stars du répertoire mondial et arabe venues offrir des spectacles exceptionnels et inoubliables. Chaque scène livrera, neuf jours durant, ses secrets les plus intimes à un public curieux, attentif et littéralement sous le charme des prestations de qualité de chaque artiste. Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale.

Le Festival Mawazine-Rythmes du monde, dont la 18ème édition se poursuit jusqu’au 29 juin courant sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Créée en 2001, la Fondation Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s'est fixé la mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.