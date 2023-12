Marrakech à l'heure du Sommet arabe de l'entrepreneuriat

Les travaux du Sommet arabe de l'entrepreneuriat se sont ouverts, mardi à Marrakech, à l'initiative du ministère de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences et de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie de l'Ouest (ESCWA).



Organisé sous le thème "De la résilience à la prospérité", ce Sommet offre une occasion aux entrepreneurs de tirer parti des opportunités interrégionales qui seront disponibles à travers diverses rencontres, avec une représentation de haut niveau des pays arabes, des organisations régionales et internationales, ainsi que des entités spécialisées dans l'entrepreneuriat et le développement durable.



La cérémonie d'ouverture a connu la participation de la secrétaire exécutive de l'ESCWA, Rola Dashti, et du président du Programme du Golfe arabe pour le développement (AGFUND - Arab Gulf Programme for Development), le prince Abdelaziz Ben Talal Ben Abdelaziz Al Saoud.



Ce Sommet, qui se poursuivra jusqu'au 14 décembre, réunit plus de 1.000 participants et une élite spécialisée dans divers domaines tels que les investisseurs, les influenceurs, les décideurs, les économistes, les journalistes, les organisations internationales et les donateurs.



Il vise à fournir une plateforme régionale de soutien à l'entrepreneuriat dans la région arabe en renforçant les partenariats et en élargissant les opportunités à travers les niveaux local, national, régional et international.



Il s'agit aussi de stimuler et d'inspirer les entrepreneurs arabes à travers des modèles d'entreprises régionaux et mondiaux et des success stories, ainsi que de renforcer l'accès des petites et moyennes entreprises aux opportunités et partenariats stratégiques pour favoriser leur croissance à l'échelle régionale et internationale.