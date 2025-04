Marrakech: Signature d'une convention pour promouvoir le jeu d’échecs au sein du milieu universitaire

Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Marrakech, entre l'Université Cadi Ayyad (UCA) et la Fédération Royale Marocaine des Échecs (FRME) afin de promouvoir le jeu d’échecs et de renforcer sa présence au sein du milieu universitaire.



Paraphée par les présidents de l'UCA, Belaid Bougadir, et de la FRME, Bouchra Kadiri, cette convention vise à consolider la coopération entre les deux institutions, à travers des actions conjointes en faveur de la pratique échiquéenne à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale.



Ce partenariat ambitionne notamment d’identifier et d’accompagner les talents parmi les étudiants dans les établissements d’enseignement supérieur, en particulier à l’UCA, et prévoit également l’organisation de compétitions universitaires officielles dans ce domaine, rapporte la MAP.



Il est aussi question de mettre en place des formations et de réaliser des projets communs pour le développement de ce sport, tout en échangeant des expertises dans des domaines tels que l’arbitrage, l’entraînement, la gestion ou tout autre champ défini d’un commun accord par les deux parties.



Cette convention prévoit en outre la mise à disposition réciproque des infrastructures sportives, administratives et pédagogiques, sous réserve de coordination préalable, ainsi que l’organisation d’événements sportifs à différents niveaux (local, national, international) et la mobilisation de partenaires ou sponsors pour soutenir ces initiatives universitaires.



Enfin, ce partenariat offrira également aux étudiants issus d'autres universités la possibilité de prendre part aux formations et événements organisés, dans la limite des places disponibles.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Bougadir a souligné que parmi les 120.000 étudiants de l'UCA, un nombre significatif porte un grand intérêt à ce sport intellectuel, précisant que la FRME soutiendra activement plusieurs clubs de diverses universités en matière d'organisation de tournois, de formation et de suivi, le but étant de favoriser le développement et la diffusion de cette discipline au sein du milieu universitaire.



Pour sa part, Mme Kadiri a indiqué que cette convention tend à mieux faire connaître le jeu d’échecs dans les milieux universitaires et à renforcer sa présence auprès des étudiants, faisant part de la volonté de la FRME d’organiser divers événements liés à cette discipline, dans le but de stimuler l’intérêt et l’engagement des jeunes autour de ce sport stratégique.



S’inscrivant dans un esprit de responsabilité partagée, veillant notamment à la préservation des lieux et des ressources mobilisées, cette coopération prévoit que chaque partie mette à disposition de l’autre ses espaces, infrastructures, équipements, encadrants et experts, dans le respect du bon fonctionnement de leurs établissements respectifs.