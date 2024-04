Marrakech-Safi : Plus de 119,9 MMDH d’investissement approuvés en 2023

La Commission Régionale Unifiée d'Investissement (CRUI) de Marrakech-Safi a approuvé quelque 547 projets pour un investissement total de plus de 119,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2023, soit une hausse respective de 84% et de 279% par rapport à 2022.



Ce montant record devrait permettre la création de plus de 26.730 emplois dans la région, marquant ainsi une augmentation de 78% par rapport à l’année précédente, a précisé le Centre Régional d'Investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS) dans un communiqué à l’issue de son Conseil d’administration, tenu lundi, sous la présidence du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak.



Lors de cette réunion, l'accent a été mis sur le bilan des réalisations du CRI pour l'année 2023, ainsi que sur les performances de ses activités, précise-t-on de même source.



Dans son allocution, M. Chourak a rappelé le contexte dans lequel s’inscrit ce conseil, mettant en avant les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de promotion et d’attraction des investissements.



Après avoir présenté les réalisations du CRI pour l'année 2023, le directeur général par intérim du CRI Marrakech-Safi, Mohamed Amine Sabibi a, de son côté, mis en avant une année marquée par une dynamique économique régionale exceptionnelle.



Deux secteurs se sont particulièrement démarqués : le tourisme, dominant en termes de nombre de projets approuvés, et le secteur des énergies et mines, en tête en ce qui concerne le montant d'investissement, porté en partie par le programme d’investissement de l’OCP, a-t-il indiqué.



S’agissant des réalisations en matière d’accompagnement des investisseurs, M. Sabibi a fait savoir que plus de 557 projets ont reçu un accompagnement sur mesure du CRI, principalement en phase de préinvestissement, d’identification de foncier et d’ingénierie financière.



Parallèlement, le CRI a poursuivi le déploiement de son offre de service visant à stimuler l’entrepreneuriat au niveau régional, a-t-il poursuivi, notant qu’en 2023, 2.700 porteurs de projets ont été sensibilisés et 1.200 ont bénéficié de INTELAK BOOST LAB, initiative de promotion et d’accompagnement des porteurs de projet dans le cadre du programme national du PIAFE.



Par ailleurs, M. Sabibi a souligné les initiatives d’impulsion économique conduites par le CRI, allant des études et propositions de valeurs sectorielles à la modélisation statistique de l’attractivité régionale dans le cadre des travaux de veille, en passant par la contribution aux réflexions urbanistiques régionales de préparation de l’offre d’accueil de l’investissement et d’identification des opportunités d’investissement pour ce qui est du volet planification stratégique.



En outre, un effort important est déployé en matière d'offre territoriale, avec des actions visant à améliorer cette dernière, à promouvoir l'investissement et à améliorer le climat des affaires, a-t-il rappelé, faisant observer qu’au titre de l’année 2023, une campagne d’outreach a été conduite en Espagne et deux enquêtes portant sur le climat des affaires et la satisfaction des investisseurs ont été réalisées.



À la clôture du Conseil d'Administration du CRI, le wali de la région Marrakech- Safi a insisté sur la nécessité de procéder à la création d'une Commission Permanente au sein du CRI chargée du suivi de réalisation des projets d'investissement, lit-on dans le communiqué.



L’institution de cette commission spéciale permettra, en outre, de rendre compte lors des prochains conseils, du taux de réalisation des projets de l’année antérieure et ce, avec pour vision de mesurer la concrétisation effective des investissements.



Cette réunion a été aussi l'occasion de souligner la nécessité de renforcer la synergie et la convergence des différents programmes de développement territorial au niveau régional, conclut le CRI.