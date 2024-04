Marrakech : Iftar collectif et collecte de fonds pour soutenir l'éducation dans les zones touchées par le séisme

Un iftar collectif visant à collecter des fonds en vue de soutenir l'éducation des enfants dans les zones touchées par le séisme qui a frappé plusieurs provinces du Royaume en septembre dernier, a été organisé vendredi, à M Avenue, à Marrakech.



Véritable symbole de partage et de solidarité, ce grand banquet a réuni 1.500 personnes autour d'une table d'iftar, qui s’est étendue sur 500 mètres le long de M Avenue, dans l’objectif de collecter des fonds dédiés à la rénovation et la réhabilitation des infrastructures éducatives endommagées par le séisme dans la province d'Al Haouz.



Baptisée "Ftour du cœur et des sens", cette initiative, qui est à sa 2ème édition, est le fruit d'une collaboration entre M Avenue, l'Association régionale des restaurateurs de Marrakech-Safi, et l'Association SOS Villages d'Enfants Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, le Président de l'Association SOS Villages d'Enfants Maroc, Amine Demnati, a souligné que cette initiative solidaire, qui vise à soutenir les citoyens des zones les plus touchées par le séisme, témoigne de la profondeur de la solidarité en tant que valeur caractéristique des Marocains en toutes circonstances.



"De telles initiatives caritatives, qui offrent un nouvel horizon éducatif pour les enfants affectés par le séisme, mobilise la communauté dans un élan de solidarité et de générosité pour une cause noble", a-t-il ajouté, exprimant par la même occasion, sa gratitude à tous les partenaires et à tous ceux qui ont contribué à cette noble action solidaire.



Dans une déclaration similaire, la présidente de l'Association régionale des restaurateurs de Marrakech-Safi, Imane Rmili, a relevé que cet iftar collectif n’est pas un repas ordinaire, mais plutôt le symbole de la communion et de l'unité, qui caractérisent notre société au service du progrès et du bien-être collectif, notant que cette initiative incarne l’attachement constant des Marocains aux valeurs de générosité et de la solidarité sociale.



"Les fonds collectés seront alloués par l'association SOS Villages d'Enfants, à la reconstruction des +chantiers d’espoir et de l’avenir+, (les écoles touchées par le séisme d'Al Haouz)", soulignant que ce sont les générations futures qui porteront le flambeau du changement et de l'innovation.



La cité ocre, ville légendaire de partage et de solidarité, offre le cadre idéal pour cet événement caritatif et "se dresse fièrement, armée de générosité et d'espoir, prête à relever les défis de demain et à contribuer à cette dynamique, notamment en mettant l'accent sur l'avenir de la jeunesse", a-t-elle insisté.



Selon les organisateurs, le riche patrimoine culturel de Marrakech et son esprit de coexistence en font un lieu emblématique pour rassembler les cœurs et les esprits autour d'une noble cause.