Maroc-Pologne : Une rencontre à Casablanca pour dynamiser la coopération économique

Le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et la Pologne a été au centre d'une rencontre, tenue jeudi à Casablanca, à l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), avec la participation d'une importante délégation polonaise conduite par le vice-président de la Chambre de commerce polonaise, Michał Krawczyk.



Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles pistes de collaboration dans des secteurs stratégiques, et ce afin de dynamiser les échanges bilatéraux.



Lors de cette réunion, la directrice générale déléguée de la CGEM, Samia Terhraz, a mis en lumière l’importance des relations historiques entre les deux pays, soulignant le potentiel de coopération dans des secteurs clés tels que l’agriculture, la finance, la pharmacie, l’automobile, les mines, la construction et l’industrie.



Insistant sur la possibilité de doubler les échanges commerciaux bilatéraux actuels, Mme Terhraz a mis en exergue le rôle stratégique du Maroc comme hub économique et porte d’entrée vers l’Afrique, grâce à ses performances industrielles, ses investissements dans les énergies renouvelables et ses infrastructures modernes, rapporte la MAP.



De son côté, M. Krawczyk a indiqué que cette rencontre constitue une plateforme essentielle pour bâtir des ponts entre les deux nations, soulignant la position stratégique du Maroc en tant que point d’accès vers les marchés africains, permettant ainsi de développer des synergies dans des domaines comme l’agriculture, l’énergie et les technologies avancées.



M. Krawczyk a également présenté la Pologne comme un acteur clé dans les industries innovantes, évoquant des possibilités de collaboration dans l’automobile, les énergies renouvelables et les produits pharmaceutiques.



Le président du Conseil d’affaires Maroc-Pologne, Abdelilah Hifdi, a, quant à lui, mis en lumière les relations historiques et exemplaires entre le Maroc et la Pologne tout en mettant en avant la hausse significative des échanges commerciaux ces dernières années.



Pour le chargé d’affaires à l’ambassade de Pologne à Rabat, Zbigniew Chmura, il a évoqué l'implication des entreprises polonaises dans des secteurs tels que les exportations agricoles et les cosmétiques au Maroc.



La réunion a été marquée par une présentation détaillée de l’Agence polonaise de la promotion des exportations, qui s'est focalisée sur les secteurs prioritaires et les initiatives de soutien aux entreprises polonaises désireuses de s’implanter au Maroc.