MarinaToon: L’ art de la caricature s ’invite à Tanger

L’ événement “Marina Toon” s’est ouvert, dimanche soir à l’espace Marina Bay de Tanger, l’occasion de faire sortir l’art de la caricature des journaux et des sites d’information, pour le rendre accessible au grand public. Cette manifestation, qui repose sur l’art de dessiner les visages avec l’exagération des traits, sous la supervision d’un parterre d’artistes, dont Abdelghani Dahdouh, Mohamed Saadani et Mohamed Elkhou, vise à combler le déficit enregistré en matière d’animation des espaces publics avec les différentes expressions artistiques, et à contribuer à la promotion touristique et économique de “Tanja Marina Bay”. Intervenant à cette occasion, le caricaturiste Abdelghani Dahdouh a souligné que “Marina Toon” est un projet multidimensionnel, qui mêle l’art, la culture et le tourisme, notant que cet événement entend redynamiser l’espace de “Marina Bay” et consacrer de nouvelles pratiques artistiques dans l’espace public, de manière à accompagner le développement des infrastructures à Tanger et la volonté de la ville de se classer parmi les meilleures villes du monde. Il a relevé que ce projet, d’une forte charge symbolique, est venu combler le vide artistique dont souffrent les espaces publics, malgré la richesse de la culture marocaine, à travers les différents types du Street Art, faisant savoir que cet événement vise à couvrir le retard enregistré dans l’activité de dessin des visages à la manière de la caricature. Après avoir noté que le projet “Marina Toon” est organisé dans une période difficile marquée par la peur de la pandémie et ses effets négatifs sur tous les aspects de la vie, en particulier le secteur du tourisme, M. Dahdoud a souligné que les caricaturistes participants à ce projet sont déterminés à surmonter toutes les difficultés, et font preuve d’engagement, d’enthousiasme et de créativité pour faire de la caricature un souvenir original et unique pour les visiteurs de “Tanja Marina Bay”. Il a conclu que cet événement ambitionne de perpétuer “cette tradition qualitative” et d’en faire un des facteurs de promotion touristique et culturelle des espaces publics de la ville du Détroit.