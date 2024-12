«Maria Callas : Lettres et mémoires» illumine le FIFM grâce à Monica Bellucci

Le prestigieux Festival international du film de Marrakech (FIFM) a connu un moment d’exception dimanche soir avec la projection de Maria Callas: Lettres et mémoires. Réalisé par Yannis Dimolitsas, ce documentaire intimiste, porté par la grâce et la profondeur de Monica Bellucci, a captivé le public dans l’écrin du Musée Yves Saint Laurent, au sein de la section "11e Continent".



Présentée comme une œuvre à la croisée du cinéma et du théâtre, Maria Callas: Lettres et mémoires s’aventure au-delà des performances iconiques de la diva de l’opéra pour explorer la femme derrière le mythe. Entre succès retentissants et tourments intérieurs, le film brosse le portrait d’une personnalité marquée par une quête incessante d’équilibre entre passion artistique et vie personnelle.



"Découvrir les lettres et mémoires de Maria Callas, c’est entrer dans son intimité la plus profonde", a confié Monica Bellucci lors de la projection. Elle a décrit une artiste brillante, mais aussi une femme fragile, confrontée à ses propres paradoxes : une présence publique magistrale dissimulant une vulnérabilité poignante.



Pour incarner cette légende, Monica Bellucci a relevé un défi inédit dans sa carrière. Délaissant temporairement le grand écran, elle s’est aventurée sur scène pour vivre de plus près les émotions de Callas. "Le théâtre est une expérience exigeante et transformante", a-t-elle expliqué, mettant en lumière l’intensité de son travail pour ce rôle.



Le documentaire s’enrichit d’une dimension unique grâce aux décors chargés d’histoire. Les séquences tournées dans l’appartement parisien de Georges Moinet, ancien compagnon de Maria Callas, ajoutent une profondeur émotive à l’œuvre, transportant le spectateur dans l’univers feutré et nostalgique de la cantatrice.



Ce projet, soutenu par l’utilisation des robes originales de Callas créées par Yves Saint Laurent, illustre la richesse d’une approche artistique multidimensionnelle. Monica Bellucci, avec sa grâce et sa sensibilité, offre une interprétation captivante qui transcende les frontières entre théâtre et cinéma.



En écho à l’esprit du FIFM, qui célèbre la diversité des cultures et des formes artistiques, Maria Callas: Lettres et mémoires se démarque comme une œuvre incontournable. Elle tisse un lien subtil entre les époques, évoquant avec émotion la puissance intemporelle de l’art et la complexité de l’âme humaine.



Une fois encore, le Festival international du film de Marrakech démontre son rôle de catalyseur culturel, offrant une scène où Monica Bellucci brille en révélant une facette inédite de son immense talent. À travers cette performance émouvante, l'actrice italienne fait vibrer l’héritage de Maria Callas, touchant les cœurs et ravivant l’admiration pour une légende intemporelle.