Marché obligataire primaire: Concentration des levées sur la ligne 2 ans

Lundi 10 Novembre 2025

Le marché obligataire primaire a été marqué, durant la période du 29 octobre au 5 novembre, par une concentration des levées du Trésor sur la maturité 2 ans, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Lors de la dernière adjudication, le Trésor a levé 5,62 milliards de dirhams (MMDH), soit 43% du montant initialement proposé (12,9 MMDH), fait savoir BKGR dans sa note hebdomadaire "Fixed Income Weekly", précisant que cette levée concerne l'échéance 2 ans au taux limite de 2,4405% ayant entraîné une baisse du taux primaire de -0,5 points de base (pbs).

Sur le marché secondaire, des baisses ont été enregistrées sur les maturités à 5 ans (-6,79 pbs), à 2 ans (-2,32 pbs) et à 20 ans (-1,87pbs). A l'inverse, les taux ont augmenté sur les lignes à 10 ans (+5,48 pbs) et à 30 ans (+0,2 pbs).
Côté perspectives, le Trésor devrait maintenir une offre modérée, favorisant la stabilité des rendements sur le marché secondaire.

"A court terme, nous anticipons une poursuite de la consolidation des taux primaires, même si sur les maturités longues subsiste le risque d’un léger biais haussier en réponse à un éventuel ajustement des flux de capitaux", prévoient les analystes de BKGR.

