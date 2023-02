Marché obligataire : Les levées du Trésor passent à 40 MMDH à fin janvier

Les levées du Trésor se sont établies à 40 milliards de dirhams (MMDH) au cours du mois de janvier, face à un besoin de financement annoncé de 22,8 MMDH sur la même période, soit un taux de réalisation qui dépasse 177%, selon Attijari Global Research (AGR).



La dernière séance d'adjudication du mois de janvier courant s’est caractérisée par un recul des taux à court terme de la courbe primaire, indique AGR dans sa récente note "Hebdo Taux Fixed Income" pour la semaine allant du 20 au 26 janvier courant, soulignant que les taux de rendement des maturités 13 et 52 semaines se sont repliés, respectivement, de 12 et 4 points de base (pbs) en une semaine.



Un mouvement baissier ne dépassant pas les 7 pbs a également été observé sur le compartiment court terme de la courbe secondaire, ajoute la même source.



En ce qui concerne les caractéristiques techniques de la séance, la demande des investisseurs s’établit à l’un des plus hauts, soit 28,2 MMDH dont 99% sur le compartiment court terme, face à une souscription du Trésor de 5 MMDH, soit un faible taux de satisfaction de 18%, rapporte la MAP.



De con côté, Bank Al-Maghrib (BAM) poursuit son intervention sur le marché secondaire à travers l’organisation d’un 3ème appel d’offres d’achat des Bons de Trésor (BDT) le 23 janvier, enregistrant une demande de 200 millions de dirhams (MDH) totalement satisfaite par BAM, avec une maturité moyenne à près de 6 mois. L’encours global de ces opérations ressort ainsi à 16,4 MMDH.



Par ailleurs, les analystes de AGR restent convaincus que les pressions haussières devraient se maintenir sur le marché obligataire au regard des besoins importants de financement du Trésor ainsi que la poursuite de la normalisation de la politique monétaire de BAM.