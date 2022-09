Marché obligataire: Le taux de satisfaction du Trésor à un niveau important

Le Trésor a affiché un important taux de satisfaction de 67% durant la séance d'adjudication de cette semaine, contre une moyenne de 40% au premier semestre de 2022, selon Attijari Global Research (AGR).



"Durant cette première séance d'adjudication du mois de septembre, le Trésor souscrit près de 1,6 milliard de dirhams (MMDH) face à une demande faible des investisseurs en bons de trésor de seulement 2,4 MMDH. Dans ces conditions, l'argentier de l’Etat affiche un important taux de satisfaction durant cette séance de 67%, contre une moyenne de 40% au S1-2022", indique AGR dans sa note "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income" relative à la semaine du 26 août au 1er septembre 2022.



Cette situation s’est ainsi traduite par le rehaussement des exigences de rentabilité des investisseurs sur le compartiment moyen et court termes de la courbe primaire, relève AGR, faisant observer que les taux de rendement des maturités 26 semaines et 2 ans se sont appréciés de 8 et 6 points de base respectivement.

Quant au reste de la courbe, il demeure stable par rapport à la semaine dernière, selon la même source.



Par ailleurs, la filiale d'Attijariwafa Bank souligne que la nouvelle orientation de l'Etat envers la multiplication des opérations de financements innovants "soutiendrait les pressions haussières sur les taux en 2022".



A l'origine, explique AGR, un effet d’éviction de la demande des institutionnels au profit de ces placements innovants plus rémunérateurs, ajoutant que la "baisse des soumissions sur le marché des adjudications en atteste clairement".