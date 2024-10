Marché monétaire : Les réserves de change à des plus hauts historiques au T3-2024

Les avoirs officiels de réserves ont atteint 367,5 milliards de dirhams (MMDH) à la fin du troisième trimestre 2024, affichant une hausse de 3,4% par rapport à la même période une année auparavant, soit l’un de ses plus hauts historiques, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 04 au 10 octobre.



De même, la circulation fiduciaire a dépassé les 425 MMDH à fin août 2024, soit un nouveau record historique, en hausse de 11,1% en une année, précise AGR dans cette note.



Par ailleurs, la même source souligne qu'au terme de la semaine du 04 au 10 octobre, Bank Al-Maghrib a maintenu sa dynamique à travers ses opérations principales.

Et d'ajouter que les injections de liquidité ont reculé de 152,2 MMDH à 146,8 MMDH. La baisse a concerné les avances à 7 jours qui se sont établies à 58,2 MMDH.



De son côté, le Trésor a repris le rythme accéléré de placement de ses excédents. Les placements moyens avec prise en pension et à blanc ont atteint 19,3 MMDH, en hausse de plus de 5 MMDH en une semaine.



Dans ces conditions, les taux interbancaires évoluent autour du Taux Directeur tandis que les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) ont marqué une baisse de 3 points de base, passant d’une moyenne de 2,73% à 2,7% en une semaine.