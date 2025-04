Marché monétaire (28 mars-03 avril) : Légère accélération des placements quotidiens moyens du Trésor

Le marché monétaire durant la semaine du 28 mars au 03 avril a été marqué par une légère accélération des placements quotidiens moyens du Trésor avec prise en pension et à blanc, selon Attijari Global Research (AGR).



Ces placements se sont établis à une moyenne de 12,8 milliards de dirhams (MMDH) contre 9,8 MMDH une semaine auparavant, reflétant l’effet de la 1ère tranche de l’impôt sur les sociétés (IS) et la récente sortie à l’international sur les finances publique de l’État, relève AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income".

De son côté, Bank Al-Maghrib est intevenu sur le marché monétaire à hauteur de 133,5 MMDH, en nette baisse de 14,7 MMDH en une semaine.



En effet, les avances à 7 jours ont reculé de 14,7 MMDH en une semaine à 51,7 MMDH, soit leur plus bas niveau depuis juin 2024. Les opérations à long terme à travers les prêts garantis et les pensions livrées se stabilisent à 81,7 MMDH depuis fin janvier 2025.



À fin février 2025, la circulation fiduciaire et les placements liquides affichent des hausses respectives de +7,8% (425 MMDH) et de +12,5% (1.011 MMDH).

Et de noter que l’équilibre du marché interbancaire a été légèrement perturbé au cours de cette semaine (écourtée à l’occasion de Aïd Al-Fitr).



En effet, les taux interbancaires ressortent en léger décalage par rapport au taux directeur. De même, la moyenne de l’indice MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) avance de 2 points de base (Pbs) à 2,25%.