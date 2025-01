Marché du gasoil et d’essence: Légère baisse du chiffre d’affaires des sociétés de distribution au troisième trimestre 2024

Le chiffre d'affaires (CA) des neuf sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence a accusé une baisse au troisième trimestre de l’année 2024, selon le Conseil de la concurrence.



Il s’est établi à 20,16 milliards de dirhams (MMDH) au neuvième mois de l’année écoulée contre 21,4 MMDH au troisième trimestre 2023, enregistrant ainsi une baisse de près de 5,8% par rapport à la même période de l’année précédente, a indiqué l’institution publique dans son reporting du troisième trimestre de l'année 2024.



D’après le document relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil, au troisième trimestre de l’année 2024, les ventes totales de gasoil et d’essence en termes de volume ont augmenté de près de 4,8% en glissement annuel pour atteindre près de 2,33 milliards de litres.



« Les ventes réalisées durant cette période par les neuf sociétés concernées par le reporting sont de l’ordre de 1,9 milliard de litres, en baisse de 1,6% par rapport au 3ème trimestre de l’année 2023 », selon la même source précisant que le gasoil a représenté plus de 1,59 milliard de litres vendus, soit plus de 83,8% des ventes totales.



L'analyse de l’évolution de la répartition des ventes par segment de clientèle au titre du troisième trimestre 2024 montre que le réseau des stations-services (B to C) constitue la part la plus prépondérante des ventes de gasoil et d’essence sur le marché national.



Il représente en moyenne, «les neuf sociétés confondues, près de 72,5% du volume et 76% de la valeur globale», a fait savoir le Conseil notant que le solde restant est réalisé au niveau du réseau B to B, porté principalement par les ventes aux industriels et les ventes sous douane et pêche.



Dans son rapport, le Conseil s’est également intéressé à l’évolution du réseau de distribution faisant remarquer que le nombre total des stations-services est passé de 3447 à la fin du deuxième trimestre de l’année 2024 à 3478 à la fin du troisième trimestre de cette année, soit 31 nouvelles stations-services opérant sur le marché.



Et l’institution de préciser : «Sur ces 3478 stations-services, les neuf sociétés concernées en disposent de 2520 (72,5% du nombre total), en baisse de 23 stations par rapport au chiffre de 2543 stations-services, relevé à la fin du deuxième trimestre 2024 ».



Alain Bouithy