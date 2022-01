Marché de change : AGR recommande de couvrir les flux import à court terme

Attijari Global Research (AGR) recommande de couvrir les flux import à court terme (CT), au vu des conditions de liquidité du marché de change.



"Compte tenu des niveaux de liquidité du marché de change ainsi que des niveaux élevés de volatilité, nous recommandons de couvrir les flux import à CT en ligne avec notre scénario de dépréciation du dirham sur les 3 prochains mois", indique AGR dans sa note "Weekly MAD Insights-Currencies", couvrant la période allant du 20 au 24 décembre courant.



D'après les analystes de la société de recherche, l'annonce du "tapering" de la Fed ainsi que les anticipations de hausse des taux américains devraient favoriser le Dollar à CT par rapport au MAD.



Par ailleurs, AGR souligne que le spread de liquidité du dirham qui représente l'écart entre le cours de référence du MAD et son cours central s'est réduit de 0,7 points de base, notant qu'il s'établit cette semaine à -4,23%, soit un plus haut sur les 7 derniers mois, stable par rapport à la semaine précédente.



La position de change des banques marocaines reste déficitaire à -2,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne cette semaine, précise la même source, ajoutant que cette évolution traduit principalement le rehaussement des flux imports lié à un effet de saisonnalité de fin d’année.



Tenant compte d’un effet de liquidité quasi-neutre à +0,01% et d’un effet panier négatif de -0,12%, le dirham s’apprécie sensiblement de +0,11% par rapport au dollar cette semaine, fait savoir AGR.